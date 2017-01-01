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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Ла Лига 2026/2027 - история турнира

Турнир
Испания. Примера 2025/2026 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008 2007/2008
1 Место
2 Место
3 Место
4 Место
Барселона
Реал
Атлетико
Вильярреал
Барселона
Реал
Атлетико
Атлетик
Реал
Барселона
Жирона
Атлетико
Барселона
Реал
Атлетико
Реал Сосьедад
Реал
Барселона
Атлетико
Севилья
Атлетико
Реал
Барселона
Севилья
Реал
Барселона
Атлетико
Севилья
Барселона
Атлетико
Реал
Валенсия
Барселона
Атлетико
Реал
Валенсия
Реал
Барселона
Атлетико
Севилья
Барселона
Реал
Атлетико
Вильярреал
Барселона
Реал
Атлетико
Валенсия
Атлетико
Барселона
Реал
Атлетик
Барселона
Реал
Атлетико
Реал Сосьедад
Реал
Барселона
Валенсия
Малага
Барселона
Реал
Валенсия
Вильярреал
Барселона
Реал
Валенсия
Севилья
Барселона
Реал
Севилья
Атлетико
Реал
Вильярреал
Барселона
Атлетико
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