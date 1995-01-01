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    Бомбардиры Испания. Примера

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Артем Довбик Жирона 29 18 4 0.62
    2 Джуд Беллингем Реал 25 17 1 0.68
    3 Анте Будимир Осасуна 31 16 3 0.52
    4 Александр Сорлот Вильярреал 28 15 0 0.54
    5 Борха Майорал Хетафе 27 15 4 0.56
    6 Альваро Мората Атлетико 28 14 0 0.50
    7 Горка Гурусета Атлетик 31 14 0 0.45
    8 Винисиус Реал 22 13 1 0.59
    9 Роберт Левандовски Барселона 28 13 3 0.46
    10 Антуан Гризманн Атлетико 28 13 4 0.46
    11 Юссеф Эн-Несири Севилья 27 12 0 0.44
    12 Уго Дуро Валенсия 32 12 0 0.38
    13 Йорген-Странд Ларсен Сельта 31 11 0 0.35
    14 Виллиан Жозе Бетис 28 10 0 0.36
    15 Родриго Реал 31 10 0 0.32
    16 Жерар Морено Вильярреал 29 10 2 0.34
    17 Мюрто Узуни Гранада 31 10 4 0.32
    18 Иньяки Уильямс Атлетик 29 9 0 0.31
    19 Саму Омородион Алавес, Гранада 30 9 0 0.30
    20 Микель Оярсабаль Реал Сосьедад 27 9 2 0.33
    21 Кристиан Стуани Жирона 29 8 0 0.28
    22 Хоселу Реал 29 8 0 0.28
    23 Савио Жирона 30 8 0 0.27
    24 Анхель Корреа Атлетико 26 8 1 0.31
    25 Ферран Торрес Барселона 22 7 0 0.32
    26 Жоау Феликс Барселона 24 7 0 0.29
    27 Такефуса Кубо Реал Сосьедад 25 7 0 0.28
    28 Яго Аспас Сельта 28 7 1 0.25
    29 Виктор Цыганков Жирона 24 6 0 0.25
    30 Хосе Луис Моралес Вильярреал 24 6 0 0.25
    31 Айосе Перес Бетис 25 6 0 0.24
    32 Альваро Гарсия Райо Вальекано 26 6 0 0.23
    33 Абдон Мальорка 28 6 0 0.21
    34 Серхио Аррибас Альмерия 30 6 0 0.20
    35 Маркос Льоренте Атлетико 31 6 0 0.19
    36 Кириан Родригес Лас-Пальмас 31 6 0 0.19
    37 Брайан Сарагоса Гранада 21 6 1 0.29
    38 Иско Бетис 26 6 1 0.23
    39 Алекс Беренгер Атлетик 29 6 1 0.21
    40 Мэйсон Гринвуд Хетафе 27 6 2 0.22
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