Испания. Примера

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Артем Довбик
|Жирона
|29
|18
|4
|0.62
|2
|Джуд Беллингем
|Реал
|25
|17
|1
|0.68
|3
|Анте Будимир
|Осасуна
|31
|16
|3
|0.52
|4
|Александр Сорлот
|Вильярреал
|28
|15
|0
|0.54
|5
|Борха Майорал
|Хетафе
|27
|15
|4
|0.56
|6
|Альваро Мората
|Атлетико
|28
|14
|0
|0.50
|7
|Горка Гурусета
|Атлетик
|31
|14
|0
|0.45
|8
|Винисиус
|Реал
|22
|13
|1
|0.59
|9
|Роберт Левандовски
|Барселона
|28
|13
|3
|0.46
|10
|Антуан Гризманн
|Атлетико
|28
|13
|4
|0.46
|11
|Юссеф Эн-Несири
|Севилья
|27
|12
|0
|0.44
|12
|Уго Дуро
|Валенсия
|32
|12
|0
|0.38
|13
|Йорген-Странд Ларсен
|Сельта
|31
|11
|0
|0.35
|14
|Виллиан Жозе
|Бетис
|28
|10
|0
|0.36
|15
|Родриго
|Реал
|31
|10
|0
|0.32
|16
|Жерар Морено
|Вильярреал
|29
|10
|2
|0.34
|17
|Мюрто Узуни
|Гранада
|31
|10
|4
|0.32
|18
|Иньяки Уильямс
|Атлетик
|29
|9
|0
|0.31
|19
|Саму Омородион
|Алавес, Гранада
|30
|9
|0
|0.30
|20
|Микель Оярсабаль
|Реал Сосьедад
|27
|9
|2
|0.33
|21
|Кристиан Стуани
|Жирона
|29
|8
|0
|0.28
|22
|Хоселу
|Реал
|29
|8
|0
|0.28
|23
|Савио
|Жирона
|30
|8
|0
|0.27
|24
|Анхель Корреа
|Атлетико
|26
|8
|1
|0.31
|25
|Ферран Торрес
|Барселона
|22
|7
|0
|0.32
|26
|Жоау Феликс
|Барселона
|24
|7
|0
|0.29
|27
|Такефуса Кубо
|Реал Сосьедад
|25
|7
|0
|0.28
|28
|Яго Аспас
|Сельта
|28
|7
|1
|0.25
|29
|Виктор Цыганков
|Жирона
|24
|6
|0
|0.25
|30
|Хосе Луис Моралес
|Вильярреал
|24
|6
|0
|0.25
|31
|Айосе Перес
|Бетис
|25
|6
|0
|0.24
|32
|Альваро Гарсия
|Райо Вальекано
|26
|6
|0
|0.23
|33
|Абдон
|Мальорка
|28
|6
|0
|0.21
|34
|Серхио Аррибас
|Альмерия
|30
|6
|0
|0.20
|35
|Маркос Льоренте
|Атлетико
|31
|6
|0
|0.19
|36
|Кириан Родригес
|Лас-Пальмас
|31
|6
|0
|0.19
|37
|Брайан Сарагоса
|Гранада
|21
|6
|1
|0.29
|38
|Иско
|Бетис
|26
|6
|1
|0.23
|39
|Алекс Беренгер
|Атлетик
|29
|6
|1
|0.21
|40
|Мэйсон Гринвуд
|Хетафе
|27
|6
|2
|0.22