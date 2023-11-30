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11:58
Ларин назвал россиянина из РПЛ, который играет на уровне основы «Барселоны»
25 апреля
21:21
Испанским командам грозит отстранение от еврокубков
3
18:28
Анчелотти отреагировал на предложение переиграть матч с «Барселоной»
3
17:38
Хави собирался отказаться от зарплаты по последнему году контракта с «Барселоной»
16:59
Анчелотти отреагировал на решение Хави остаться в «Барселоне»
2
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Испания. Примера - матчи
30.11.2023 14:13
Лучшие бомбардиры в истории «Барселоны»: великий аргентинец, «Черная пантера» и звезда «Анжи»
Очень много легенд и недосягаемый Лионель Месси
1
15.11.2023 10:22
Лучшие бомбардиры в истории «Реала»: кто из действующих игроков гонится за достижением Роналду
Солидный список легенд.
1
06.11.2023 12:58
Лидер «Реала» предложил сопернику «выйти» во время конфликта. Угадаете его реакцию на провокацию?
Суровый Винисиус.
29.09.2023 13:14
«Барсу» обвинили во взяточничестве, и это серьезно. Наказания могут быть разные – даже отстранение от футбола (то есть банкротство)
Как защитит себя клуб?
25.08.2023 22:13
Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»: вышел на замену в матче с «Лас-Пальмасом»
В этой встрече была ничья.
19.08.2023 21:40
«Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Контракт на пять лет
Сегодня смотрел матч с «Сельтой» с трибуны.
14.08.2023 13:33
Захарян уезжает в «Реал Сосьедад»: сколько «Динамо» получит за него, будут ли у него шансы заиграть в Испании
Разбираем этот трансфер.
13.08.2023 14:50
Похоже, Захарян все же уедет в Европу: Личка подтвердил его переход
Топ-клуб из Испании.
17.07.2023 08:00
Сколько детей у Криштиану Роналду и кто из них станет звездой футбола
Гайд по семье Криштиану.
16.07.2023 14:24
Топ-5 лучших и худших трансферов «Барселоны» с 2017 года
Как много звезд!
12.07.2023 11:31
Интересовал Моуринью и терял деньги на барбершопе – кто такой новичок «Спартака» Бонгонда и как он играет
Трансфер подтвердил президент «Кадиса».
11.07.2023 16:29
Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2023 года
7 сделок провернули англичане.
10.07.2023 12:35
Кто круче: Месси или Роналду?
Считаем титулы и голы легенд.
3
27.06.2023 11:55
Что известно о детях Месси: он посвятил им татуировки, один уже такой же техничный и быстрый, как отец
Рассказываем о Тьяго, Матео и Чиро Месси.
23.06.2023 15:25
Мбаппе уходит в «Реал»? А можно ли верить этой информации?
Что вообще происходит?
07.06.2023 23:55
«Барса» очень хотела вернуть Месси, но не смогла. Почему?
Она готовилась к продаже ряда игроков ради этого.
16.05.2023 10:38
Яркий чемпионский парад «Барселоны»: Хави угощал фанатов пивом, Левандовски зажигательно танцевал
Эмоции от первой победы за четыре года.
15.05.2023 11:05
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
Становление легенды.
15.05.2023 10:54
У Роналду есть корни из африканской страны Кабо-Верде. Возможно, это объясняет нестандартные мышцы и скорость
Разбираемся в его мощи.
14.05.2023 16:31
Личный самолет Месси: стоит 12 млн, внутри две ванны, бар и салон на 16 человек
Лучшему игроку – большая роскошь!
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