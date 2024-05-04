«Реал» может стать чемпионом уже сегодня! Есть два условия

Победы над «Кадисом» будет недостаточно.

Чемпионская гонка в испанской Ла Лиге подходит к логическому завершению. Мадридский «Реал» максимально близок к завоеванию трофея. В итоговой победе этой команды, кажется, уже никто не сомневается (за исключением самых рьяных фанатов «Барселоны»). Уже сегодня королевский клуб может стать недосягаем для своих преследователей.

В 17:15 по московскому времени начнется матч между «Реалом» и одним из главных аутсайдеров лиги – «Кадисом». Мадридцы в этом сезоне Ла Лиги лишь дважды потеряли очки в домашних матчах. Случилось это в играх с «Райо Вальекано» – 0:0 и «Атлетико» – 1:1. Остальные 14 матчей на «Сантьяго Бернабеу» завершились победами «Реала». Шансы «Кадиса» остановить фаворитов, прямо скажем, невелики. Впрочем, даже выигрыш в предстоящем матче не гарантирует мадридцам чемпионство. Для того, чтобы все стало понятно уже сегодня, должно сработать еще одно условие.

После окончания матча с участием «Реала» начнется каталонское дерби между «Жироной» и «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Если «Барса» проиграет, «Реал» станет чемпионом – окончательно и бесповоротно. При таком исходе двух матчей у мадридцев будет 87 набранных очков, у «Жироны» – 74, у сине-гранатовой команды останется 73. Соперники лишатся даже математических шансов догнать «Реал». Впрочем, мадридцев устроит и ничья дерби – в этом случае команда все равно станет недосягаемой для конкурентов. В первом круге «жиронцы» обыграли «Барселону» со счетом 4:2

Друзья, как вы думаете, завершится ли чемпионская гонка уже сегодня, или Мадрид отложит выполнение задачи не более поздний срок? Ждем ваших комментариев!