ТОП-10 лучших бомбардиров «Севильи» за всю историю

«Севилья» – клуб, который имеет богатую историю и традиции и является успешным представителем испанского футбола. Также андалусийцы известны своими подвигами в Кубке УЕФА/Лиге Европы, включая три титула подряд в 2014, 2015 и 2016 годах.
«Севилья» славится своей прекрасной работой с молодежью, а также на трансферном рынке. Андалусийцам стабильно удается привлекать классных футболистов на все позиции, включая и атакующую линию. Далее мы поговорим о десятке лучших бомбардиров в истории «Севильи».
10. Виссам Бен Йеддер – 70
Скандально известный французский форвард «зажигал» в составе андалусийцев с 2016 по 2019 год. Суммарно провел 138 матчей.
В прошлом году Бен Йеддер с треском вылетел из «Монако» «благодаря» феерическим взаимоотношениям с законом. Его признали виновным по делу об изнасиловании. Футболист получил два года тюрьмы условно. Само собой, что в настоящее время он является свободным агентом.
Недавно ходили слухи о том, что Виссам мог оказаться в России. Якобы его услугами интересовался московский «Локомотив». Впрочем, до дела так и не дошло. Теперь Бен Йеддер находится на просмотре в стане аутсайдера итальянской Серии А «Венеции».
9. Маноло Доменек – 77
Провел 264 матча за «Севилью» в середине прошлого века. Помимо прочего, помог «нервионцам» выиграть Кубок Испании, когда Доменек и компания разнесли «Сельту» из Виго (4:1).
8. Бернардо Акоста – 83
Акоста – уроженец Парагвая. Приехал в Испанию из аргентинского «Лануса». Играл на позиции правого вингера. В составе «Севильи» отбегал 190 матчей, отработав шесть полноценных сезонов.
7. Альваро Негредо – 85
Центральный нападающий по прозвищу «Зверь». Воспитанник школы «Райо Вальекано». На протяжении карьеры сменил великое множество команд (успел заехать даже в «Аль-Наср», однако не в тот, где ныне пылит Криштиану Роналду, а тот, что выступает в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов). В «Севилье» провел четыре года. Последним местом работы был «Вальядолид». Прошлым летом Негредо официально завязал с большим футболом.
6. Давор Шукер – 89
Вероятно, лучший страйкер в истории хорватского футбола. Становился бронзовым призером чемпионата мира-1998 (и по совместительству одним из главных героев мундиаля).
После завершения игровой карьеры пошел заниматься делами в больших кабинетах. С 2012 по 2021 год возглавлял Хорватский футбольный Союз.
5. Луис Фабиано – 107
Бразилец Фабиано провел в «Севилье» главный этап своей европейской карьеры. В сезоне 2007/2008 становился лучшим бомбардиром команды. Был одним из творцов триумфа «нервионцев» в розыгрыше Кубка УЕФА 2005/2006 (отметился забитым мячом и в финале турнира, где «Севилья» разнесла английский «Мидлсбро»).
4. Фредерик Кануте – 136
По некоторым рейтингам (например, на официальной странице Tranfermarkt) и вовсе с какой-то радости возглавляет рейтинг снайперов «Севильи».
Малиец с французским паспортом отличался изящной (для своих немаленьких габаритов) техникой, умением поразить ворота практически из любого положения. Стал любимцем трибун стадиона «Рамон Санчес Писхуан», его голы регулярно попадали в топ-самых красивых результативных действий Примеры.
3. Хуан Араухо – 159
Воспитанник школы «Севильи». Вначале не сумел освоиться в родном клубе и успел дважды стать лучшим снайпером Примеры в составе скромного «Хереса». Затем вернулся домой, где в итоге провел одиннадцать лет и помог андалусийцам добыть первый (и пока последний) титул чемпионов Испании. Суммарно отыграл за «нервионцев» 242 матча.
2. Хуан Арса – 206
Маленький и проворный форвард, ставший лучшим снайпером в истории «Севильи» в Примере (речь идет именно о высшем дивизионе испанского футбола). В свое время стал автором 900-го и 1000-го голов «красно-белых» в Ла Лиге. Занимает третье место по числу проведенных матчей в команде с «Рамон Санчес Писхуана» (414).
Арса был связан с «Севильей» всерьез и надолго. Повесив бутсы на гвоздь, начал осваивать тренерское ремесло. Возглавлял «нервионцев» четыре (!) раза, при этом не добившись хоть сколько-нибудь значимых успехов.
1.Гильермо Кампаналь – 226
Кампаналь считается одной из главных легенд в богатой и яркой истории «Севильи» (1929-1936; 1939-1947). Чемпион и дважды триумфатор Кубка Испании. Выражал свое кредо следующей фразой: «Мы все – нападающие. Каждый нацелен на ворота. Именно по этой причине мы и побеждаем».
Был настоящим бойцом на футбольном поле. Нередко доигрывал матчи с весьма серьезными повреждениями. Кампаналь настолько крут, что историки «Севильи» считают ему даже голы, которые были забиты в неофициальных матчах.
В сезоне 1950/1951 едва не выиграл «золото» с «Севильей» и в качестве главного тренера команды. Андалусийцы в драматической борьбе уступили титул чемпионов мадридскому «Атлетико».
Таблица ТОП-10 бомбардиров «Севильи»
|
Игрок
|
Голов
|
Матчей
|
Гильермо Кампаналь
|
226
|
283
|
Хуан Арса
|
206
|
414
|
Хуан Араухо
|
159
|
242
|
Фредерик Кануте
|
136
|
290
|
Луис Фабиано
|
107
|
230
|
Давор Шукер
|
89
|
177
|
Альваро Негредо
|
85
|
182
|
Бернардо Акоста
|
83
|
190
|
Маноло Доменек
|
77
|
264
|
Висам Бен Йеддер
|
70
|
138