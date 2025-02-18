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ТОП-10 лучших бомбардиров «Севильи» за всю историю


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Голосов: 0
18.02.2025 21:20
Кто был лучшим бомбардиром в истории «Севильи»: от Бен Йеддера до Кампаналя

«Севилья» – клуб, который имеет богатую историю и традиции и является успешным представителем испанского футбола. Также андалусийцы известны своими подвигами в Кубке УЕФА/Лиге Европы, включая три титула подряд в 2014, 2015 и 2016 годах.

«Севилья» славится своей прекрасной работой с молодежью, а также на трансферном рынке. Андалусийцам стабильно удается привлекать классных футболистов на все позиции, включая и атакующую линию. Далее мы поговорим о десятке лучших бомбардиров в истории «Севильи».

10. Виссам Бен Йеддер – 70

Скандально известный французский форвард «зажигал» в составе андалусийцев с 2016 по 2019 год. Суммарно провел 138 матчей.

В прошлом году Бен Йеддер с треском вылетел из «Монако» «благодаря» феерическим взаимоотношениям с законом. Его признали виновным по делу об изнасиловании. Футболист получил два года тюрьмы условно. Само собой, что в настоящее время он является свободным агентом.

Недавно ходили слухи о том, что Виссам мог оказаться в России. Якобы его услугами интересовался московский «Локомотив». Впрочем, до дела так и не дошло. Теперь Бен Йеддер находится на просмотре в стане аутсайдера итальянской Серии А «Венеции».

9. Маноло Доменек – 77

Провел 264 матча за «Севилью» в середине прошлого века. Помимо прочего, помог «нервионцам» выиграть Кубок Испании, когда Доменек и компания разнесли «Сельту» из Виго (4:1).

8. Бернардо Акоста – 83

Акоста – уроженец Парагвая. Приехал в Испанию из аргентинского «Лануса». Играл на позиции правого вингера. В составе «Севильи» отбегал 190 матчей, отработав шесть полноценных сезонов.

7. Альваро Негредо – 85

Центральный нападающий по прозвищу «Зверь». Воспитанник школы «Райо Вальекано». На протяжении карьеры сменил великое множество команд (успел заехать даже в «Аль-Наср», однако не в тот, где ныне пылит Криштиану Роналду, а тот, что выступает в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов). В «Севилье» провел четыре года. Последним местом работы был «Вальядолид». Прошлым летом Негредо официально завязал с большим футболом.

6. Давор Шукер – 89

Вероятно, лучший страйкер в истории хорватского футбола. Становился бронзовым призером чемпионата мира-1998 (и по совместительству одним из главных героев мундиаля).

После завершения игровой карьеры пошел заниматься делами в больших кабинетах. С 2012 по 2021 год возглавлял Хорватский футбольный Союз.

5. Луис Фабиано – 107

Бразилец Фабиано провел в «Севилье» главный этап своей европейской карьеры. В сезоне 2007/2008 становился лучшим бомбардиром команды. Был одним из творцов триумфа «нервионцев» в розыгрыше Кубка УЕФА 2005/2006 (отметился забитым мячом и в финале турнира, где «Севилья» разнесла английский «Мидлсбро»).

4. Фредерик Кануте – 136

По некоторым рейтингам (например, на официальной странице Tranfermarkt) и вовсе с какой-то радости возглавляет рейтинг снайперов «Севильи».

Малиец с французским паспортом отличался изящной (для своих немаленьких габаритов) техникой, умением поразить ворота практически из любого положения. Стал любимцем трибун стадиона «Рамон Санчес Писхуан», его голы регулярно попадали в топ-самых красивых результативных действий Примеры.

3. Хуан Араухо – 159

Воспитанник школы «Севильи». Вначале не сумел освоиться в родном клубе и успел дважды стать лучшим снайпером Примеры в составе скромного «Хереса». Затем вернулся домой, где в итоге провел одиннадцать лет и помог андалусийцам добыть первый (и пока последний) титул чемпионов Испании. Суммарно отыграл за «нервионцев» 242 матча.

2. Хуан Арса – 206

Маленький и проворный форвард, ставший лучшим снайпером в истории «Севильи» в Примере (речь идет именно о высшем дивизионе испанского футбола). В свое время стал автором 900-го и 1000-го голов «красно-белых» в Ла Лиге. Занимает третье место по числу проведенных матчей в команде с «Рамон Санчес Писхуана» (414).

Арса был связан с «Севильей» всерьез и надолго. Повесив бутсы на гвоздь, начал осваивать тренерское ремесло. Возглавлял «нервионцев» четыре (!) раза, при этом не добившись хоть сколько-нибудь значимых успехов.

1.Гильермо Кампаналь – 226

Кампаналь считается одной из главных легенд в богатой и яркой истории «Севильи» (1929-1936; 1939-1947). Чемпион и дважды триумфатор Кубка Испании. Выражал свое кредо следующей фразой: «Мы все – нападающие. Каждый нацелен на ворота. Именно по этой причине мы и побеждаем».

Был настоящим бойцом на футбольном поле. Нередко доигрывал матчи с весьма серьезными повреждениями. Кампаналь настолько крут, что историки «Севильи» считают ему даже голы, которые были забиты в неофициальных матчах.

В сезоне 1950/1951 едва не выиграл «золото» с «Севильей» и в качестве главного тренера команды. Андалусийцы в драматической борьбе уступили титул чемпионов мадридскому «Атлетико».

Таблица ТОП-10 бомбардиров «Севильи»

Игрок

Голов

Матчей

Гильермо Кампаналь

226

283

Хуан Арса

206

414

Хуан Араухо

159

242

Фредерик Кануте

136

290

Луис Фабиано

107

230

Давор Шукер

89

177

Альваро Негредо

85

182

Бернардо Акоста

83

190

Маноло Доменек

77

264

Висам Бен Йеддер

70

138
Источник: Бомбардир.ру
Фото: gazzetta.gr
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Комментарии (4)
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Mirak92
1739903856
откуда вы цифры такие берете???
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ss21
1739907356
А ещё Кержаков который соперничал с Фабиано и периодически сажал его на лавку.
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fakeid
1739907622
про половину даже не написали годы выступлений. правильно! а зачем? и так сойдёт
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