ТОП-10 лучших бомбардиров «Севильи» за всю историю

Кто был лучшим бомбардиром в истории «Севильи»: от Бен Йеддера до Кампаналя

«Севилья» – клуб, который имеет богатую историю и традиции и является успешным представителем испанского футбола. Также андалусийцы известны своими подвигами в Кубке УЕФА/Лиге Европы, включая три титула подряд в 2014, 2015 и 2016 годах.

«Севилья» славится своей прекрасной работой с молодежью, а также на трансферном рынке. Андалусийцам стабильно удается привлекать классных футболистов на все позиции, включая и атакующую линию. Далее мы поговорим о десятке лучших бомбардиров в истории «Севильи».

10. Виссам Бен Йеддер – 70

Скандально известный французский форвард «зажигал» в составе андалусийцев с 2016 по 2019 год. Суммарно провел 138 матчей.

В прошлом году Бен Йеддер с треском вылетел из «Монако» «благодаря» феерическим взаимоотношениям с законом. Его признали виновным по делу об изнасиловании. Футболист получил два года тюрьмы условно. Само собой, что в настоящее время он является свободным агентом.

Недавно ходили слухи о том, что Виссам мог оказаться в России. Якобы его услугами интересовался московский «Локомотив». Впрочем, до дела так и не дошло. Теперь Бен Йеддер находится на просмотре в стане аутсайдера итальянской Серии А «Венеции».

9. Маноло Доменек – 77

Провел 264 матча за «Севилью» в середине прошлого века. Помимо прочего, помог «нервионцам» выиграть Кубок Испании, когда Доменек и компания разнесли «Сельту» из Виго (4:1).

8. Бернардо Акоста – 83

Акоста – уроженец Парагвая. Приехал в Испанию из аргентинского «Лануса». Играл на позиции правого вингера. В составе «Севильи» отбегал 190 матчей, отработав шесть полноценных сезонов.

7. Альваро Негредо – 85

Центральный нападающий по прозвищу «Зверь». Воспитанник школы «Райо Вальекано». На протяжении карьеры сменил великое множество команд (успел заехать даже в «Аль-Наср», однако не в тот, где ныне пылит Криштиану Роналду, а тот, что выступает в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов). В «Севилье» провел четыре года. Последним местом работы был «Вальядолид». Прошлым летом Негредо официально завязал с большим футболом.

6. Давор Шукер – 89

Вероятно, лучший страйкер в истории хорватского футбола. Становился бронзовым призером чемпионата мира-1998 (и по совместительству одним из главных героев мундиаля).

После завершения игровой карьеры пошел заниматься делами в больших кабинетах. С 2012 по 2021 год возглавлял Хорватский футбольный Союз.

5. Луис Фабиано – 107

Бразилец Фабиано провел в «Севилье» главный этап своей европейской карьеры. В сезоне 2007/2008 становился лучшим бомбардиром команды. Был одним из творцов триумфа «нервионцев» в розыгрыше Кубка УЕФА 2005/2006 (отметился забитым мячом и в финале турнира, где «Севилья» разнесла английский «Мидлсбро»).

4. Фредерик Кануте – 136

По некоторым рейтингам (например, на официальной странице Tranfermarkt) и вовсе с какой-то радости возглавляет рейтинг снайперов «Севильи».

Малиец с французским паспортом отличался изящной (для своих немаленьких габаритов) техникой, умением поразить ворота практически из любого положения. Стал любимцем трибун стадиона «Рамон Санчес Писхуан», его голы регулярно попадали в топ-самых красивых результативных действий Примеры.

3. Хуан Араухо – 159

Воспитанник школы «Севильи». Вначале не сумел освоиться в родном клубе и успел дважды стать лучшим снайпером Примеры в составе скромного «Хереса». Затем вернулся домой, где в итоге провел одиннадцать лет и помог андалусийцам добыть первый (и пока последний) титул чемпионов Испании. Суммарно отыграл за «нервионцев» 242 матча.

2. Хуан Арса – 206

Маленький и проворный форвард, ставший лучшим снайпером в истории «Севильи» в Примере (речь идет именно о высшем дивизионе испанского футбола). В свое время стал автором 900-го и 1000-го голов «красно-белых» в Ла Лиге. Занимает третье место по числу проведенных матчей в команде с «Рамон Санчес Писхуана» (414).

Арса был связан с «Севильей» всерьез и надолго. Повесив бутсы на гвоздь, начал осваивать тренерское ремесло. Возглавлял «нервионцев» четыре (!) раза, при этом не добившись хоть сколько-нибудь значимых успехов.

1.Гильермо Кампаналь – 226

Кампаналь считается одной из главных легенд в богатой и яркой истории «Севильи» (1929-1936; 1939-1947). Чемпион и дважды триумфатор Кубка Испании. Выражал свое кредо следующей фразой: «Мы все – нападающие. Каждый нацелен на ворота. Именно по этой причине мы и побеждаем».

Был настоящим бойцом на футбольном поле. Нередко доигрывал матчи с весьма серьезными повреждениями. Кампаналь настолько крут, что историки «Севильи» считают ему даже голы, которые были забиты в неофициальных матчах.

В сезоне 1950/1951 едва не выиграл «золото» с «Севильей» и в качестве главного тренера команды. Андалусийцы в драматической борьбе уступили титул чемпионов мадридскому «Атлетико».

Таблица ТОП-10 бомбардиров «Севильи»