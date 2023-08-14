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  • Захарян уезжает в «Реал Сосьедад»: сколько «Динамо» получит за него, будут ли у него шансы заиграть в Испании

Захарян уезжает в «Реал Сосьедад»: сколько «Динамо» получит за него, будут ли у него шансы заиграть в Испании

14 августа 2023, 13:32

Трансфер Арсена Захаряна наконец-то состоялся! Точнее, он точно будет – и новым клубом Захаряна станет «Реал Сосьедад». Клубы уже договорились о трансфере, а сам Захарян смотрел домашний матч «Динамо» против «Балтики» с трибуны.

Стоп, «Реал Сосьедад» и Захарян – это уже точно-точно?

Да. Уже есть несколько официальных подтверждений от «Динамо»:

1. Марцел Личка – перед матчем с «Балтикой»: «Да, Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны». Ранее Личка говорил, что Захарян «уже почти игрок «Сосьедада».

2. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил договоренность.

3. Еще цитата Пивоварова: «Мы договорись с «Реал Сосьедад», но надо соблюсти формальность. Вопрос получения денег в проработке. У нас был опыт с «Болоньей», мы получили тогда деньги на счет».

Хорошо, а сколько стоит трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»? И будет ли он стабильно там играть?

Предыдущие саги с переходами Захаряна развивались долго и с абсолютно невероятными подробностями. Но договоренность с «Сосьедадом» будто бы случилась очень быстро: всего за несколько дней. Вот некоторые инсайды вокруг этого трансфера:

• Фабрицио Романо сообщил, что «Динамо» получит 13 млн евро и бонусы.

Инсайд Ивана Карпова: окружение Захаряна хочет контракт на 4 года, «Сосьедад» – на 5. Клуб хочет поставить 60 млн евро в качестве отступных.

• Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что у клуба будет приоритетное право выкупа.

Кажется, «Реал Сосьедад» выбрал Захаряна вместо Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед». Но ван де Бек, судя по сообщениям английских медиа, отказался от переезда в Испанию из-за неспособности «Сосьедада» реализовать его финансовые запросы.

Если рассматривать Захаряна как атакующего полузащитника, то конкурентов в «Сосьедаде» у него будет не очень много: Браис Мендес (перешедший в «Сосьедад» в 2022 году за 14 млн евро), Роберт Наварро (воспитанник клуба, который выходит в основном на замену) и Пабло Марин (еще один воспитанник клуба, который пока не особо проходит в основу).

Сейчас «Сосьедаду» необходимо усиление. Этим летом клуб пока что только взял в аренду Андре Силву из «Лейпцига» и подписал на правах свободного агента Химари Траоре из «Ренна». Но главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль недавно сказал, что руководство все еще занимается поиском новых игроков. «Сосьедаду» прямо сейчас это точно нужно. В этом сезоне он сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2013/14.

В истории «Сосьедада» Захарян будет третьим русским игроком

ПервыйВалерий Карпин. Сначала он туда перешел в 1994 году (Transfermarkt говорит, что «Сосьедад» заплатил 750 тысяч евро). Позже – вернулся после периода в «Сельте» в 2002 году. Всего он отыграл за «Реал Сосьедад» 194 матча и дошел до серебряных медалей чемпионата Испании в сезоне-2002/03. Карпин, кстати, вспоминал этот переход так:

«Перед чемпионатом мира-94 вице-президент «Спартака» подошел и спросил, хочу я или не хочу уехать в Испанию. Сначала он встретился с представителями «Реал Сосьедада», но предложенные условия меня не устроили. Вице-президент «Спартака» не имел права разговаривать о моих личных условиях, тогда и агентов не было. Люди из «Реал Сосьедада», не понимая ситуации, решили прилететь в Москву. Мы в это время были на сборах в Новогорске. Так как не было переводчиков, я попросил Игоря Корнеева помочь с переводом. К тому времени они уже переделали контракт. Там на стоянке машины стояли, и я прямо на капоте подписал первый контракт с «Реал Сосьедадом».

ВторойДмитрий Хохлов. Он перешел в «Сосьедад» из «ПСВ» в 2000 году за 1,5 млн евро. Всего на счету Хохлова в клубе 113 матчей. Про тот период Хохлов рассказывал:

«Я провел в Сан-Себастьяне лучшие годы карьеры, и это было лучшее время для моей семьи. После окончания контракта с клубом мы обдумывали вариант с тем, чтобы остаться в Сан-Себастьяне и не возвращаться в Россию. Жена хотела остаться в городе, но мне было не 45, а 27, и я хотел играть. Конечно, я хотел бы когда-нибудь снова жить в этом городе. Когда я закончу с футболом, почему бы и нет? Это город моей жизни».

Фото: официальный сайт «Динамо», Russian Look/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Испания Динамо Реал Сосьедад Захарян Арсен Карпин Валерий Хохлов Дмитрий
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