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    • ТОП-10 лучших вратарей по сухим матчам в истории футбола

    ТОП-10 лучших вратарей по сухим матчам в истории футбола


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    Сегодня, 15:00
    Десятка самых надежных вратарей мира, кто провел больше всех сухих матчей: Касильяс, Акинфеев, Нойер?

    Вашему вниманию предлагается рейтинг топ-10 вратарей по числу сухих матчей в XXI веке по состоянию на 2024 год. Статистические данные взяты с авторитетного сайта Transfermarkt.

    10. Микаэль Ландро – 253

    Микаэль Ландро становился дважды чемпионом Франции, четырежды – обладателем Кубка и дважды брал Суперкубок Франции. В сборной своей страны был обычно запасным вратарем, пока в рамке блистали Фабьен Бартез и Грегори Купе. Он часто выручал свои команды, отбил более 30 пенальти за карьеру.

    9. Виктор Вальдес – 260

    Вальдес – один из самых титулованных вратарей мира. С “Барселоной” 6 раз становился чемпионом Испании, 2 раза был обладателем Кубка и 6 раз Суперкубка страны, 3 раза победителем Лиги чемпионов, по 2 раза – обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. Завоевал Кубок Бельгии с льежским “Стандардом”. В составе сборной Испании был чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы в 2012 году.

    8. Эдвин ван дер Сар – 266

    Голкипер по разу с “Ювентусом” и “Фулхэмом” выигрывал Кубок Интертото, но основные достижения Эдвина ван дер Сара зафиксированы, когда он был игроком “Аякса” и “Манчестер Юнайтед”. В составе этих команд он по 4 раза становился чемпионом Нидерландов и Англии, по 3 раза выигрывал Суперкубок Нидерландов и Англии. Кубок Нидерландов доставался вратарю 3 раза, Кубок Футбольной лиги Англии – 2. С “Аяксом” голкипер выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, с “Манчестер Юнайтед”– клубный ЧМ.

    Он обладатель “Золотой перчатки-2009” (21 игра “на ноль”) и рекордсмен футбольных лиг Великобритании по количеству сухих матчей подряд (1311 минут без пропущенных мячей).

    Со сборной Нидерландов становился лишь призером на мировом и европейских первенствах, но установил рекорд непробиваемости для чемпионатов Европы. В период с 1996 по 2004 год его сухая серия составила 594 минуты. Дважды признавался лучшим вратарем Европы.

    7. Андрей Пятов – 270

    Андрей Пятов как игрок донецкого “Шахтера” 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз брал Кубок и 6 раз – Суперкубок страны. Является обладателем Кубка УЕФА.

    В составе сборной Украины установил рекорд непробиваемости – 752 минуты.

    6. Игорь Акинфеев – 347

    Имея немало предложений из-за рубежа, Акинфеев остался верен родному ЦСКА. С москвичами 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз был обладателем Кубка и Суперкубка страны. Обладатель Кубка УЕФА.

    5. Пепе Рейна – 356

    Пепе Рейна дважды выигрывал Кубок Интертото в составе “Вильярреала”. Играя за “Ливерпуль”, выиграл Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и 2 Суперкубка: УЕФА и Англии. Вместе с “Наполи” выиграл Кубок Италии, а с “Баварией” чемпионство Германии.

    Будучи игроком сборной Испании, стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

    4. Мануэль Нойер – 362

    Нойер был обладателем Кубка Германии и Кубка немецкой лиги в составе “Шальке”. Но большинство успехов голкипера связаны с выступлениями за “Баварию”: 11 побед в чемпионате Германии, 5 Кубков и 7 Суперкубков Германии. На международной арене с мюнхенской командой вратарь по 2 раза становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и выигрывал клубный чемпионат мира.

    Установил множество рекордов по проведению сухих матчей в сборной Германии, в частности в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы, в финальных турнирах первенств мира и континента. Стал чемпионом мира 2014 года.

    3. Петр Чех – 391

    Петр Чех установил рекорд по играм “на ноль” за всю историю как всей АПЛ, так и клуба “Челси”. С лондонцами голкипер 4 раза становился чемпионом Англии, 4 раза – обладателем Кубка страны, 3 раза брал Кубок Футбольной лиги и 2 раза – Суперкубок Англии. По разу был победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Выступая за лондонский “Арсенал”, добавил в свою коллекцию 1 Кубок и 2 Суперкубка Англии.

    2. Джанлуиджи Буффон – 429

    В “Парме” и “ПСЖ” по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. С итальянской командой выиграл Кубок УЕФА. Защищая ворота “Ювентуса”, стал 10-кратным чемпионом Италии, 5-кратным обладателем Кубка Италии, 6 раз брал Суперкубок страны. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира.

    Вратарь установил несколько рекордов по игре “на ноль” как на клубном уровне, так и в составе сборной Италии.

    1. Икер Касильяс – 439

    Лидер рейтинга – Икер Касильяс, который большую часть карьеры выступал за “Реал”. С мадридским клубом вратарь 5 раз выиграл чемпионат Испании, дважды был обладателем Кубка страны, 4 раза – Суперкубка. В числе трофеев игрока – 3 победы в Лиге чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА.

    После перехода в “Порту” Касильяс дважды выигрывал португальскую Примейру, брал Кубок и Суперкубок.

    Со сборной Испании, кроме победы на молодежном первенстве планеты, игрок стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы среди первых команд.

    Таблица из ТОП-10 вратарей по количеству сухих матчей

    Место в рейтинге Имя Сухие матча
    1. Микаэль Ландро 253
    2. Виктор Вальдес 260
    3. Эдвин ван дер Сар 266
    4. Андрей Пятов 270
    5. Игорь Акинфеев 347
    6. Пепе Рейна 356
    7. Мануэль Нойер 362
    8. Петр Чех 391
    9. Джанлуиджи Буффон 429
    10. Икер Касильяс 439

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: iz.ru/
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    Комментарии (6)
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    ss21
    1731845926
    Игорь обгонит Рейну с Нойером пободается.
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    Яхта 16
    1731846238
    Ни знаю кто писал, но рейтинг лживый - почему нет зенитовский вратарей? Чем им Малафеев или Бирюков не подходят? А мне не интересен рейтинг, где нет наших вратарей!
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