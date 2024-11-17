Десятка самых надежных вратарей мира, кто провел больше всех сухих матчей: Касильяс, Акинфеев, Нойер?

Вашему вниманию предлагается рейтинг топ-10 вратарей по числу сухих матчей в XXI веке по состоянию на 2024 год. Статистические данные взяты с авторитетного сайта Transfermarkt.

10. Микаэль Ландро – 253

Микаэль Ландро становился дважды чемпионом Франции, четырежды – обладателем Кубка и дважды брал Суперкубок Франции. В сборной своей страны был обычно запасным вратарем, пока в рамке блистали Фабьен Бартез и Грегори Купе. Он часто выручал свои команды, отбил более 30 пенальти за карьеру.

9. Виктор Вальдес – 260

Вальдес – один из самых титулованных вратарей мира. С “Барселоной” 6 раз становился чемпионом Испании, 2 раза был обладателем Кубка и 6 раз Суперкубка страны, 3 раза победителем Лиги чемпионов, по 2 раза – обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. Завоевал Кубок Бельгии с льежским “Стандардом”. В составе сборной Испании был чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы в 2012 году.

8. Эдвин ван дер Сар – 266

Голкипер по разу с “Ювентусом” и “Фулхэмом” выигрывал Кубок Интертото, но основные достижения Эдвина ван дер Сара зафиксированы, когда он был игроком “Аякса” и “Манчестер Юнайтед”. В составе этих команд он по 4 раза становился чемпионом Нидерландов и Англии, по 3 раза выигрывал Суперкубок Нидерландов и Англии. Кубок Нидерландов доставался вратарю 3 раза, Кубок Футбольной лиги Англии – 2. С “Аяксом” голкипер выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, с “Манчестер Юнайтед”– клубный ЧМ.

Он обладатель “Золотой перчатки-2009” (21 игра “на ноль”) и рекордсмен футбольных лиг Великобритании по количеству сухих матчей подряд (1311 минут без пропущенных мячей).

Со сборной Нидерландов становился лишь призером на мировом и европейских первенствах, но установил рекорд непробиваемости для чемпионатов Европы. В период с 1996 по 2004 год его сухая серия составила 594 минуты. Дважды признавался лучшим вратарем Европы.

7. Андрей Пятов – 270

Андрей Пятов как игрок донецкого “Шахтера” 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз брал Кубок и 6 раз – Суперкубок страны. Является обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной Украины установил рекорд непробиваемости – 752 минуты.

6. Игорь Акинфеев – 347

Имея немало предложений из-за рубежа, Акинфеев остался верен родному ЦСКА. С москвичами 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз был обладателем Кубка и Суперкубка страны. Обладатель Кубка УЕФА.

5. Пепе Рейна – 356

Пепе Рейна дважды выигрывал Кубок Интертото в составе “Вильярреала”. Играя за “Ливерпуль”, выиграл Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и 2 Суперкубка: УЕФА и Англии. Вместе с “Наполи” выиграл Кубок Италии, а с “Баварией” чемпионство Германии.

Будучи игроком сборной Испании, стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

4. Мануэль Нойер – 362

Нойер был обладателем Кубка Германии и Кубка немецкой лиги в составе “Шальке”. Но большинство успехов голкипера связаны с выступлениями за “Баварию”: 11 побед в чемпионате Германии, 5 Кубков и 7 Суперкубков Германии. На международной арене с мюнхенской командой вратарь по 2 раза становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и выигрывал клубный чемпионат мира.

Установил множество рекордов по проведению сухих матчей в сборной Германии, в частности в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы, в финальных турнирах первенств мира и континента. Стал чемпионом мира 2014 года.

3. Петр Чех – 391

Петр Чех установил рекорд по играм “на ноль” за всю историю как всей АПЛ, так и клуба “Челси”. С лондонцами голкипер 4 раза становился чемпионом Англии, 4 раза – обладателем Кубка страны, 3 раза брал Кубок Футбольной лиги и 2 раза – Суперкубок Англии. По разу был победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Выступая за лондонский “Арсенал”, добавил в свою коллекцию 1 Кубок и 2 Суперкубка Англии.

2. Джанлуиджи Буффон – 429

В “Парме” и “ПСЖ” по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. С итальянской командой выиграл Кубок УЕФА. Защищая ворота “Ювентуса”, стал 10-кратным чемпионом Италии, 5-кратным обладателем Кубка Италии, 6 раз брал Суперкубок страны. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира.

Вратарь установил несколько рекордов по игре “на ноль” как на клубном уровне, так и в составе сборной Италии.

1. Икер Касильяс – 439

Лидер рейтинга – Икер Касильяс, который большую часть карьеры выступал за “Реал”. С мадридским клубом вратарь 5 раз выиграл чемпионат Испании, дважды был обладателем Кубка страны, 4 раза – Суперкубка. В числе трофеев игрока – 3 победы в Лиге чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА.

После перехода в “Порту” Касильяс дважды выигрывал португальскую Примейру, брал Кубок и Суперкубок.

Со сборной Испании, кроме победы на молодежном первенстве планеты, игрок стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы среди первых команд.

Таблица из ТОП-10 вратарей по количеству сухих матчей