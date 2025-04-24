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  • Гений передач: 5 лучших матчей Хави, после которых «Реал» не мог прийти в себя

Гений передач: 5 лучших матчей Хави, после которых «Реал» не мог прийти в себя

Эль-Класико – это не просто матч. Это битва, история, драма и демонстрация футбольного искусства. В этой легендарной дуэли творили магию такие мастера, как Йохан Кройфф, Диего Марадона, Роналдиньо, Лионель Месси, но особое место в истории противостояния «Барселоны» и «Реала» занимает Хави Эрнандес. Человек, который задавал ритм, управлял игрой и превращал футбол в симфонию коротких передач.

Вспоминаем пять величайших матчей Хави в Эль-Класико, когда он и его «Барса» творили нечто невероятное. Сразу же заметим, что данный список не претендует на абсолютную объективность.

«Барселона» – «Реал» 5:0 (29 ноября 2010)

Этот матч называют «Эль-Класико унижения». Под руководством Хосепа Гвардиолы «Барселона» показала, возможно, лучший футбол в своей истории, а Хави был дирижером этого представления.

Встреча на «Камп Ноу» закончилась разгромом мадридцев со счетом 5:0, а сам Хави открыл счет уже на 10-й минуте, мастерски разобравшись в ситуации в штрафной «бланкос». Но главное – это его контроль мяча, гениальные передачи и спокойствие в центре поля. В тот вечер «Барселона» не просто победила – она уничтожила «Реал», растоптав своего злейшего врага и не оставив ему ни шанса.

«Реал» – «Барселона» 2:6 (2 мая 2009)

Матч, который стал символом доминирования «Барсы» в эпоху все того же Хосепа Гвардиолы. Тогда казалось, что «Реал» будет бороться за чемпионство, но каталонцы поставили точку в споре за титул, победив со счетом 6:2 на «Сантьяго Бернабеу».

Хави сыграл выдающуюся встречу, отдав сразу четыре голевые передачи – рекордное достижение в истории Эль-Класико! Он ассистировал Тьерри Анри, Карлесу Пуйолю и Лионелю Месси, демонстрируя невероятное видение поля. Это был футбол будущего, а «Реал» выглядел по-настоящему беспомощным перед мастерством каталонцев.

Финал Кубка Короля (он же – Кубок Испании): «Реал» – «Барселона» 0:3 (20 апреля 2011)

Этот матч навсегда останется в памяти болельщиков «блаугранас». «Реал» во главе с Жозе Моуринью надеялся взять реванш за унизительные 0:5, но каталонцы снова были на голову сильнее и снова больно ударили по своему главному историческому противнику.

Хави был сердцем той команды, разгоняя атаки и находя гениальные решения в самых сложных ситуациях. Именно он отдал ключевую передачу на Педро в моменте с первым голом. А затем Лионель Месси дважды поразил ворота мадридцев, окончательно доказав, кто лучший в Испании. «Реал» снова покидал зеленый газон на щите.

Суперкубок Испании: «Барселона» – «Реал» 3:2 (17 августа 2011)

Матч, который стал символом «вечного противостояния» Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью. Это была одна из самых напряженных встреч в истории Эль-Класико – с провокациями, жесткими фолами и стычками.

Хави же, несмотря на хаос на поле, оставался образцом спокойствия. Он забил гол, выведя свою команду вперед после блестящей комбинации. В итоге каталонцы победили, а матч запомнился не только футболом, но и дракой в конце, когда Жозе Моуринью ткнул пальцем в глаз помощника Гвардиолы – Тито Вилановы.

Лига чемпионов: «Реал» – «Барселона» 0:2 (27 апреля 2011)

Полуфинал Лиги чемпионов 2011 года – одна из самых тактически сложных битв между Гвардиолой и Моуринью. В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» «Барселона» одержала победу 2:0, а Хави по традиции был настоящим мозговым центром.

Его хладнокровие под бешеным давлением «Реала» позволило каталонцам контролировать игру. Он создавал моменты, разрезал оборону передачами и задавал темп всей встрече. В итоге два гола Месси решили судьбу противостояния, а «Барса» прошла в финал и позже выиграла турнир.

В качестве заключения

Эти матчи – лишь малая часть футбольного наследия Хави в Эль-Класико. Он был не просто игроком, а настоящим художником, который рисовал игру легкими, но точными касаниями.

«Барселона» Гвардиолы останется в истории как одна из величайших команд всех времен, а сам Хави – как ее незаменимый архитектор. Даже после завершения карьеры он продолжил быть частью этой истории – уже в роли тренера. И пусть его работа в качестве рулевого «блаугранас» оставила противоречивое впечатление, но, тем не менее, и в статусе наставника Хави успел сделать «Барселону» чемпионом Ла Лиги. Быть может в будущем Хави поднаберется опыта на стороне и вернется в свой родной клуб основательно окрепшим специалистом и поведет «сине-гранатовых» на штурм новых вершин.

Если же говорить о чисто игровых аспектах, то Эль-Класико никогда не будет прежним без Хави Эрнандеса, но память о его величии останется навсегда.

Испания. Примера Барселона Реал Хави
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