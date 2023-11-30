Очень много легенд и недосягаемый Лионель Месси

«Барселона» по праву считается одним из самых популярных, титулованных и богатых футбольных клубов мира. За свою многолетнюю историю (29 ноября клубу исполнилось 124 года), команда выиграла 96 трофеев – по этому показателю ее опережает лишь мадридский «Реал», завоевавший 98 титулов. Игроки «Барселоны» стали победителями самого первого чемпионата Испании, случилось это в 1929-м году.

Главная команда Каталонии всегда делала ставку на индивидуально сильных футболистов. В составе «Барселоны» в разные годы выступали лучшие голеадоры планеты. Кто же из игроков атаки наиболее ярко проявил себя в футболке клуба? Вашему вниманию – рейтинг главных бомбардиров в истории «Барселоны».

1. Лионель Месси

Игры за «Барселону»: 778

Голы за «Барселону»: 672

Выдающихся снайперов у «Барселоны» было много, но никто из них даже близко не может сравниться с Лионелем Месси. Аргентинец провeл в команде 17 неполных сезонов, побил множество клубных рекордов и установил космическую планку по числу забитых за команду голов. Он 8 раз выигрывал «Трофей Пичичи» как лучший бомбардир чемпионата Испании, 6 раз становился лучшим снайпером сезона в Лиге чемпионов (все – в составе «Барселоны») и столько же раз выигрывал «Золотую бутсу» как главный голеадор Европы. Самым результативным для него стал сезон 2011/12, когда Месси забил 75 голов в 61 матче, в том числе 50 мячей в чемпионате Испании – это абсолютный рекорд турнира.

2. Сесар Родригес

Игры за «Барселону»: 344

Голы за «Барселону»: 226

До появления в «Барселоне» Месси рекорд по голам за клуб долгие годы удерживал Сесар Родригес. Испанец дебютировал за основной состав в 1940 году и провел в команде 14 неполных сезонов. «Барселона» с Родригесом в составе пять раз становилась чемпионом страны. Нападающий забивал не меньше 15 голов в Ла Лиге на протяжении шести сезонов, но гонку лучших бомбардиров турнира выиграл лишь раз – в 1949 году. В том сезоне он забил 28 голов в 24 матчах.

3. Луис Суарес

Игры за «Барселону»: 283

Голы за «Барселону»: 195

Третье место в списке лучших снайперов в истории «Барселоны» занимает футболист, который долгое время играл в связке с Месси. Луис Суарес провел в столице Каталонии шесть сезонов. Дважды выигрывал «Золотую бутсу» – в 2014 и 2016 году. Самым успешным для уругвайца стал сезон 2015/16 – форвард забил 59 голов в 53 матчах за «Барселону». А еще Суарес проявил себя как первоклассный ассистент. Он сделал 54 голевые передачи на Месси – это рекордный показатель. Даже Андрес Иньеста и Хави не могут похвастаться таким взаимопониманием с аргентинским форвардом.

4. Ладислав Кубала

Игры за «Барселону»: 254

Голы за «Барселону»: 193

Венгерский нападающий пополнил состав «Барселоны» в 1950 году. К тому моменту он уже успел проявить свои бомбардирские навыки не только на родине, но и в чемпионате Чехословакии. Переезду в Испанию предшествовали драматичные события в жизни игрока. В Венгрии его подозревали в шпионаже и хотели отправить в армию. Кубала бежал из страны, спрятавшись вместе с семьeй и другими беженцами в кабине грузовика. Оказавшись в Испании, нападающий принялся штамповать голы за «Барселону». По-прежнему не побит его рекорд – в сезоне 1951/52 венгр 7 раз поразил ворота хихонского «Спортинга». Ни одному игроку ни до, ни после Кубалы не удавалось забить столько голов в одной игре испанской Ла Лиги.

5. Самуэль Это’о

Игры за «Барселону»: 199

Голы за «Барселону»: 130

Единственный футболист из рейтинга топ-бомбардиров «Барселоны», поигравший в чемпионате России. Камерунский нападающий перешeл в «Анжи» уже после окончания каталонской части карьеры. В футболке «Барсы» форвард провeл пять сезонов. Играл с молодым Месси и матерым Тьерри Анри. Самым успешным для Это’о оказался сезон 2008/09, по ходу которого он забил 36 голов в 52 матчах за «Барселону».

6. Ривалдо

Игры за «Барселону»: 235

Голы за «Барселону»: 130

Чемпион мира забил за «Барселону» те же 130 голов, что и Это’о. Правда, бразильцу для этого потребовалось гораздо больше матчей, чем камерунцу. Выступая за каталонцев, Ривалдо получил главную индивидуальную награду мирового футбола – «Золотой мяч». Случилось это в 1999 году.

7. Мариано Мартин

Игры за «Барселону»: 144

Голы за «Барселону»: 129

Испанский форвард выступал за «Барселону» в 40-е годы прошлого века. Мартин стал лучшим бомбардиром Ла Лиги сезона 1942/43, забив в чемпионате 30 мячей. В среднем на гол форварду требовалась 101 минута игрового времени – по этому показателю среди всех участников топ-10 рейтинга он уступает лишь Месси. Аргентинец тратил на забитый мяч в среднем 95 минут.

8. Патрик Клюйверт

Игры за «Барселону»: 257

Голы за «Барселону»: 122

Лучший нидерландский бомбардир в истории клуба. Клюйверт опережает по голам за «Барселону» великих Йохана Кройффа и Рональда Кумана. С 1999 по 2002 годы игрок по прозвищу «Черная пантера» забивал ровно по 25 голов за сезон – такую результативность он демонстрировал три сезона подряд.

9. Карлес Решак

Игры за «Барселону»: 449

Голы за «Барселону»: 122

Атакующий полузащитник выступал за «Барселону» на протяжении всей игровой карьеры – с 1965 по 1981 год. В 1971 году получил единственный для себя «Трофей Пичичи» – он забил в том сезоне Ла Лиги 17 голов.

10. Хосеп Эскола

Игры за «Барселону»: 191

Голы за «Барселону»: 120

Дебютировал за каталонский клуб еще в 1934 году. В первом же сезоне 20-летний нападающий забил 17 голов в 16 матчах испанского чемпионата. Этот результат так и остался лучшим в карьере форварда.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Барселоны»:

Данные взяты с сайта Transfermarkt: