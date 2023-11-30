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    • Лучшие бомбардиры в истории «Барселоны»: великий аргентинец, «Черная пантера» и звезда «Анжи»

    Лучшие бомбардиры в истории «Барселоны»: великий аргентинец, «Черная пантера» и звезда «Анжи»


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    Голосов: 6
    30.11.2023 14:13
    Очень много легенд и недосягаемый Лионель Месси

    «Барселона» по праву считается одним из самых популярных, титулованных и богатых футбольных клубов мира. За свою многолетнюю историю (29 ноября клубу исполнилось 124 года), команда выиграла 96 трофеев – по этому показателю ее опережает лишь мадридский «Реал», завоевавший 98 титулов. Игроки «Барселоны» стали победителями самого первого чемпионата Испании, случилось это в 1929-м году.

    Главная команда Каталонии всегда делала ставку на индивидуально сильных футболистов. В составе «Барселоны» в разные годы выступали лучшие голеадоры планеты. Кто же из игроков атаки наиболее ярко проявил себя в футболке клуба? Вашему вниманию – рейтинг главных бомбардиров в истории «Барселоны».

    1. Лионель Месси

    Игры за «Барселону»: 778

    Голы за «Барселону»: 672

    Выдающихся снайперов у «Барселоны» было много, но никто из них даже близко не может сравниться с Лионелем Месси. Аргентинец провeл в команде 17 неполных сезонов, побил множество клубных рекордов и установил космическую планку по числу забитых за команду голов. Он 8 раз выигрывал «Трофей Пичичи» как лучший бомбардир чемпионата Испании, 6 раз становился лучшим снайпером сезона в Лиге чемпионов (все – в составе «Барселоны») и столько же раз выигрывал «Золотую бутсу» как главный голеадор Европы. Самым результативным для него стал сезон 2011/12, когда Месси забил 75 голов в 61 матче, в том числе 50 мячей в чемпионате Испании – это абсолютный рекорд турнира.

    2. Сесар Родригес

    Игры за «Барселону»: 344

    Голы за «Барселону»: 226

    До появления в «Барселоне» Месси рекорд по голам за клуб долгие годы удерживал Сесар Родригес. Испанец дебютировал за основной состав в 1940 году и провел в команде 14 неполных сезонов. «Барселона» с Родригесом в составе пять раз становилась чемпионом страны. Нападающий забивал не меньше 15 голов в Ла Лиге на протяжении шести сезонов, но гонку лучших бомбардиров турнира выиграл лишь раз – в 1949 году. В том сезоне он забил 28 голов в 24 матчах.

    3. Луис Суарес

    Игры за «Барселону»: 283

    Голы за «Барселону»: 195

    Третье место в списке лучших снайперов в истории «Барселоны» занимает футболист, который долгое время играл в связке с Месси. Луис Суарес провел в столице Каталонии шесть сезонов. Дважды выигрывал «Золотую бутсу» – в 2014 и 2016 году. Самым успешным для уругвайца стал сезон 2015/16 – форвард забил 59 голов в 53 матчах за «Барселону». А еще Суарес проявил себя как первоклассный ассистент. Он сделал 54 голевые передачи на Месси – это рекордный показатель. Даже Андрес Иньеста и Хави не могут похвастаться таким взаимопониманием с аргентинским форвардом.

    4. Ладислав Кубала

    Игры за «Барселону»: 254

    Голы за «Барселону»: 193

    Венгерский нападающий пополнил состав «Барселоны» в 1950 году. К тому моменту он уже успел проявить свои бомбардирские навыки не только на родине, но и в чемпионате Чехословакии. Переезду в Испанию предшествовали драматичные события в жизни игрока. В Венгрии его подозревали в шпионаже и хотели отправить в армию. Кубала бежал из страны, спрятавшись вместе с семьeй и другими беженцами в кабине грузовика. Оказавшись в Испании, нападающий принялся штамповать голы за «Барселону». По-прежнему не побит его рекорд – в сезоне 1951/52 венгр 7 раз поразил ворота хихонского «Спортинга». Ни одному игроку ни до, ни после Кубалы не удавалось забить столько голов в одной игре испанской Ла Лиги.

    5. Самуэль Это’о

    Игры за «Барселону»: 199

    Голы за «Барселону»: 130

    Единственный футболист из рейтинга топ-бомбардиров «Барселоны», поигравший в чемпионате России. Камерунский нападающий перешeл в «Анжи» уже после окончания каталонской части карьеры. В футболке «Барсы» форвард провeл пять сезонов. Играл с молодым Месси и матерым Тьерри Анри. Самым успешным для Это’о оказался сезон 2008/09, по ходу которого он забил 36 голов в 52 матчах за «Барселону».

    6. Ривалдо

    Игры за «Барселону»: 235

    Голы за «Барселону»: 130

    Чемпион мира забил за «Барселону» те же 130 голов, что и Это’о. Правда, бразильцу для этого потребовалось гораздо больше матчей, чем камерунцу. Выступая за каталонцев, Ривалдо получил главную индивидуальную награду мирового футбола – «Золотой мяч». Случилось это в 1999 году.

    7. Мариано Мартин

    Игры за «Барселону»: 144

    Голы за «Барселону»: 129

    Испанский форвард выступал за «Барселону» в 40-е годы прошлого века. Мартин стал лучшим бомбардиром Ла Лиги сезона 1942/43, забив в чемпионате 30 мячей. В среднем на гол форварду требовалась 101 минута игрового времени – по этому показателю среди всех участников топ-10 рейтинга он уступает лишь Месси. Аргентинец тратил на забитый мяч в среднем 95 минут.

    8. Патрик Клюйверт

    Игры за «Барселону»: 257

    Голы за «Барселону»: 122

    Лучший нидерландский бомбардир в истории клуба. Клюйверт опережает по голам за «Барселону» великих Йохана Кройффа и Рональда Кумана. С 1999 по 2002 годы игрок по прозвищу «Черная пантера» забивал ровно по 25 голов за сезон – такую результативность он демонстрировал три сезона подряд.

    9. Карлес Решак

    Игры за «Барселону»: 449

    Голы за «Барселону»: 122

    Атакующий полузащитник выступал за «Барселону» на протяжении всей игровой карьеры – с 1965 по 1981 год. В 1971 году получил единственный для себя «Трофей Пичичи» – он забил в том сезоне Ла Лиги 17 голов.

    10. Хосеп Эскола

    Игры за «Барселону»: 191

    Голы за «Барселону»: 120

    Дебютировал за каталонский клуб еще в 1934 году. В первом же сезоне 20-летний нападающий забил 17 голов в 16 матчах испанского чемпионата. Этот результат так и остался лучшим в карьере форварда.

    Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Барселоны»:

    Данные взяты с сайта Transfermarkt:

    Игрок Матчи Голы
    1. Лионель Месси 778 672
    2. Сесар Родригес 344 226
    3. Луис Суарес 283 195
    4. Ладислав Кубала 254 193
    5. Самуэль Это’о 199 130
    6. Ривалдо 235 130
    7. Мариано Мартин 144 129
    8. Патрик Клюйверт 257 122
    9. Карлес Решак 449 122
    10. Хосеп Эскола 191 120

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Juan Carlos Rojas, Daisuke Nakashima, Panoramic/Global look press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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