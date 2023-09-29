«Барсу» обвинили во взяточничестве, и это серьезно. Наказания могут быть разные – даже отстранение от футбола (то есть банкротство)

В эти дни разворачиваются очень серьезные события для «Барселоны». Суд официально обвинил ее во взяточничестве по делу Негрейры. Конечно, будет еще масса апелляций, но если все обвинения подтвердятся, клубу могут грозить очень серьезные последствия.

Вплоть до банкротства.

Я пропустил: что еще за дело Негрейры?

«Барселона» проходит фигурантом по делу о взятке бывшему одному из бывших руководителей судейского корпуса чемпионата Испании Энрико Негрейре. С 2001-го по 2018-й «Барселона» заплатила ему 7,3 млн евро. Суд рассматривает это именно как взятку, хотя клуб опровергает это.

Вокруг этого дела есть много инсайдов и расшифровок от различных медиа. Вот главные:

• Договоров не было, только устные соглашения. При этом Энрико Негрейра не декларировал этот доход.

• «Барса» позиционировала в апелляции эти выплаты как обязательство за консультации судьи, но цены сильно выше рыночных за эти услуги. Изначально суд рассматривал эту историю по двум исходам: отмывание денег и взяточничество. Только 28 сентября «Барса» получила обвинения по второму пункту.

При этом сам клуб говорит, что получал от компании, принадлежащей сыну Негрейры, видеоаналитику по матчам. Энрико Негрейра же регулярно отправлял отчеты «Барсе».

• Президент «Барселоны» Жоан Лапорта убежден: это разбирательство запустил глава Примеры Хавьер Тебас. По словам Лапорты, Тебас одержим идеей «уничтожения «Барселоны».

• Промежуточный итог такой: суд не доказал (и даже не нашел) конкретный судейский заговор в пользу «Барселоны». Ошибки в пользу «Барсы» были – но это обычная практика для всех клубов Примеры. При этом суд считает, что Негрейра, получая деньги от «Барселоны», мог ставить лояльных арбитров на ее матчи. Но еще раз: реальных доказательств, что судьи Негрейры влияли на результаты матчей «Барселоны», нет.

Кстати, Хави, игравший в тот период, говорил: «На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда».

• Судья Хоакин Агирре уже сказал, что это будет длительное расследование и что такие платежи судьям вряд ли кто-то посчитает нормальным.

Что теперь грозит «Барсе»? Говорят, до отстранения от футбола

Текущие обвинение суда во взяточничестве – не очень приятная новость для «Барселоны». Пока что у суда нет доказательств, что «Барса» действительно влияла на исход матчей. Но прямо сейчас следствие активно знакомится с материалами дела – в том числе и с 629 отчетами и 43 дисками, которые Лапорта предоставил на пресс-конференции в апреле. Если суд докажет вину, то Энрико Нейгрейра, его сын (владелец аналитической компании) и бывшие президенты клуба Сандро Росель и Хосеп Бартомеу получат денежные штрафы и отстранения от футбола на много лет (возможно, навсегда).

А вот для самой «Барселоны» санкции еще не определены. Но, вероятно, они будут невероятно жесткими.

Во-первых, возможно, ее могут ограничить в трансферной деятельности. С таким тезисом выступила Marca. Но есть загвоздка: никаких финансовых принципов УЕФА клуб не нарушал. Правда, это не спасет его от денежных штрафов.

Во-вторых, УЕФА раздумывает об исключении «Барселоны» из еврокубков. Но AS пишет, что организация пока что подождет финального решения суда.

В-третьих, авторитетный источник The Telegraph пишет, что дело рассмотрят 9 присяжных. Если они докажут вину «Барселоны», то Росель, Бартомеу, Негрейра и его сын могут получить от 3 до 6 лет тюрьмы. Самой «Барселоне» грозит отстранение от футбольной деятельности. Если это произойдет, то она станет банкротом.

Правда, кажется, этот расклад (когда «Барса» перестанет существовать) маловероятен. Потому что: а) Это не выгодно Примере, руководство которой, по некоторым слухам, запустило расследование против нее; б) Это не выгодно УЕФА – один из самых больших клубов в истории получит такой пинок, это просто нонсенс; в) В целом сама «Барса» вряд ли допустит это.

По данным Mundo Deportivo, боссы «Барселоны» изначально готовились к разным сценариям. Один из них – что суд обвинит клуб во взяточничестве. Поэтому руководители «Барселоны» составили планы действий на разные случаи. Пока что, как говорит медиа, со стороны «Барселоны» не будет четкого публичного заявления – она дождется решения присяжных, после чего обнародует свою позицию.

Фото: imago-images.de, AFLO, Keystone Press Agency/Global Look Press