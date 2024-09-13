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    • Каталонский кошмар: ТОП-10 самых крупных поражений «Барселоны» в истории

    Каталонский кошмар: ТОП-10 самых крупных поражений «Барселоны» в истории


    3.3
    Голосов: 3
    13.09.2024 12:51
    Вспомним самые крупные поражения в истории «Барселоны» от 1931 до 2020 года

    Каталонская «Барселона» входит в число сильнейших клубов мира. Сине-гранатовые регулярно берут медали в чемпионате Испании, добиваются солидных результатов в еврокубках. Однако у команды помимо оглушительных успехов были и не менее громкие провалы. Рассказываем про 10 самых крупных поражений в истории «Барселоны».

    «Атлетик Бильбао» – «Барселона»: 12:1 (8 февраля 1931 года)

    Каталонцы пару сезонов ранее выиграли чемпионат страны, да и в целом закончили турнир на довольно мажорной ноте. В новом розыгрыше чемпионата Испании доминировал «Атлетик Бильбао» – каталонцы на момент очной встречи не пребывали в игровом кризисе, но при этом, команда не смогла совладать с басками. На сегодня это по-прежнему самое крупное поражение в истории каталонцев.

    «Реал» – «Барселона»: 11:1 (13 июня 1943 года)

    Матчи между «Реалом» и «Барселоной» – одно из наиболее принципиальных противостояний в истории мирового футбола. В полуфинале Кубка короля Испании в сезоне 1942/1943 команды показали настоящий спектакль. В домашней встрече каталоны обыграли мадридский клуб со счетом 10:8, а вот ответный поединок стал для мадридцев настоящим кошмаром – «Реал» обыграл сине-гранатовых со счетом 11:1.

    «Севилья» – «Барселона»: 11:1 (29 сентября 1940 года)

    Впрочем, тремя годами ранее футболисты «Барселоны» уже испытывали подобные ощущения от разгромного поражения. Команда играла в гостях с «Севильей» в матче чемпионата Испании сезона 1940/41. Андалусийцы обыграли каталонцев со счетом 11:1.

    «Севилья» – «Барселона»: 8:0 (21 апреля 1946 года)

    В сезоне 1945/46 «Севилья» играла с «Барселоной» в матче 1/8 финала Кубка короля Испании. В первой встрече «Севилья» обыграла «Барселону» со счетом 8:0, также и в ответной встрече андлаусийцы были сильнее, но выиграли с более скромным счетом – 2:0.

    «Барселона» – «Бавария»: 2:8 (14 августа 2020 года)

    Каталонцы вполне ожидаемо прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанский «Наполи» и попали на мюнхенскую «Баварию» – гегемона чемпионата Германии. Мюнхенцы в сезоне 2019/20 с солидным отрывом выиграли чемпионат страны, победили в Лиге чемпионов, ну и в четвертьфинале ЛЧ разгромили «Барселону» со счетом 2:8 – нанесли каталонцам наиболее ощутимое поражение в XXI веке.

    Что же касается каталонцев, то «Барселона» в сезоне 2019/20 уступила «Реалу» чемпионство, отстала от принципиального соперника аж на шесть очков, вылетела на стадии 1/4 финала из Кубка Испании, и в полуфинале Суперкубка Испании уступила мадридскому «Атлетико». Команда пережила сезон, который стал полным разочарованием для поклонников сине-гранатовых.

    «ФК Мадрид» – «Барселона» 8:2 (3 февраля 1935 года)

    В начале XX столетия «Барселона» время от времени испытывала проблемы в матчах с принципиальными соперниками. Например, в матче 10 тура чемпионата Испании в сезоне 1934/35, каталонцев ожидал крайне непростой выезд в Мадрид. «Барселона» пропустила от прицнипиального соперника аж 8 голов, но при этом немного подсластила горькую пилюлю поражения двумя голами в ворота голкипера «Реала» Рикардо Заморы.

    «Эспаньол» – «Барселона»: 6:0 (15 апреля 1951 года)

    Сегодня в матче «Экспаньол» – «Барселона» довольно несложно выбрать фаворита противостояния – сине-гранатовые явный фаворит пары. Впрочем, так было не всегда. Например, в сезоне 1950/51 «Барселона» уступила «Экспаньолу» с неприличным счетом 0:6. Однако, по итогам сезона сине-гранатовые расположились на четвертой позиции в турнирной таблице, а вот «Эспаньол» закончил чемпионат лишь на 12 месте. К слову мадридский «Реал» – наиболее принципиальный соперник сине-гранатовых, в том розыгрыше чемпионата Испании занял неприлично низкое для себя 9 место.

    «Барселона» – «Атлетик Бильбао»: 0:6 (21 октября 1945 года)

    21 октября 1945 года – дата, которая входит в календарь черных дней для болельщиков каталонского клуба. «Барселона» в домашнем матче 5 тура чемпионата Испании крайне неуверенно сыграла с «Атлетиком Бильбао», пропустила от соперника 6 голов, но при этом не смогла распечатать ворота гостей. Однако, сезон для каталонцев получился удачным – «Барселона» завершила чемпионат на второй строчке, а вот баски закончили на третьем месте.

    «Реал Овьедо» – «Барселона»: 6:0 (14 января 1945 года)

    В 15 туре 1944/45 «Барселона» в выездном матче с «Реалом Овьедо» не смогла порадовать своих болельщиков и уступила местному клубу со счетом 0:6. Это поражение стало лишь неприятным эпизодом в неплохом, в целом, сезоне для каталонцев. «Барселона» выиграла чемпионат страны, оставила на втором месте заклятых «друзей» из Мадрида. А вот «Реал Овьедо» занял в том розыгрыше чемпионата страны четвертое место.

    «Гранада» – «Барселона»: 6:0 (15 февраля 1942 года)

    Сезон 1941/42 фанаты каталонцев вспоминают неохотно. «Барселона» по итогам розыгрыша турнира заняла только 12 место в турнирной таблице. Коллектив проводил неудачный чемпионат, поэтому разгром от «Гранады» на тот момент не считался сенсацией.

    Таблица самых крупных поражений «Барселоны»

    Дата Матч Счет
    8 февраля 1931 год «Атлетик Бильбао» – «Барселона» 12:1
    13 июня 1943 год «Реал» – «Барселона» 11:1
    29 сентября 1940 год «Севилья» – «Барселона» 11:1
    21 апреля 1946 год «Севилья» – «Барселона» 8:0
    14 августа 2020 год «Барселона» – «Бавария» 2:8
    3 февраля 1935 год «ФК Мадрид» – «Барселона» 8:2
    15 апреля 1951 год «Эспаньол» – «Барселона» 6:0
    21 октября 1945 год «Барселона» – «Атлетик Бильбао» 0:6
    14 января 1945 год «Реал Овьедо» – «Барселона» 6:0
    15 февраля 1942 год «Гранада» – «Барселона» 6:0

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: hff
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии (10)
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    Sedoi_Goblin
    1726223522
    Блин.. Всегда считал,что Барса от Реала особенно огребала во времена Франко..Ан нет..И республиканцы их тоже валтузили..
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    Bez Imeni
    1726232035
    КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО
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    гууд
    1726239970
    разве у этой команды есть еще фанаты ?) походу хайп давно сошел на нет...
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    kyzhiwow
    1726303991
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет сервису! На первом месте выходит.
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    TERMINATOR GENISYS
    1727123233
    Нет таких команд которые не познали горечи поражений и падений
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    DeStar
    1727344769
    что за эКспаньол?)
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