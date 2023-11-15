Лучшие бомбардиры в истории «Реала»: кто из действующих игроков гонится за достижением Роналду

«Реал» – клуб с невероятной историей. И за долгое время существования он выиграл огромное число трофеев и сформировал в своей системе сотни звезд. Некоторые уехали в другие команды и засверкали там. Другие же остались в «Реале» и сделали все, чтобы прославить клуб.

Они много играли и часто забивали. Давайте же выясним, кто входит в число лучших бомбардиров в истории «Реала».

Лучшие бомбардиры «Реала»: кто все еще играет в большом футболе

Вот данные с сайта Transfermarkt:

Игрок Текущий клуб Количество голов 1. Криштиану Роналду «Аль-Наср» 450 2. Карим Бензема «Аль-Иттихад» 354 3. Рауль Завершил карьеру 323 4. Альфредо ди Стефано Завершил карьеру 271 5. Сантильяна Завершил карьеру 257 6. Ференц Бушкаш Завершил карьеру 201 7. Уго Санчес Завершил карьеру 199 8.Эмилио Бутрагеньо Завершил карьеру 167 9. Пако Генто Завершил карьеру 163 10. Пирри Завершил карьеру 150

Кто из действующих игроков есть в топ-100 лучших бомбардиров в истории «Реала»

Самый перспективный из этого списка – конечно же, Винисиус. Он играет в «Реале» с 18 лет (уже 5-й сезон) и за это время взял девять трофеев, включая кубок Лиги чемпионов. Карло Анчелотти говорит, что сила Винисиуса скрывается в универсальности: он может поможет команде и сместиться с привычного фланга в центр нападения.

Изначально у Винисиуса был небольшой конфликт с Каримом Бензема: тот даже просил не пасовать на Вини в одном из матчей. Позже они уладили разногласия и стали одной из сильнейших связок в Испании и во всем мире. Бензема говорил: «Я считаю себя одним из сильнейших форвардов в Испании за последние несколько лет. Но Вини невероятен. У него нет потолка, он способен прогрессировать в любом возрасте. Если меня спросят, какой трансфер «Реала» был самым успешным за последние 50 лет, то, при всем уважении к Криштиану Роналду, я назову Винисиуса. Футбол становится более силовым и продвинутым. Винисиус станет олицетворением игры будущего».

Лионель Месси уверен, что в ближайшее время нас ждет жаркий спор за «Золотой мяч». И Винисиус будет одним из претендентов:

«В последние несколько лет мы видели появление игроков, способных выиграть «Золотой мяч». В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как Холанд, Мбаппе и Винисиус.

Есть много молодых игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч». Я также думаю, что Ламин Ямаль, который еще очень молод, но уже очень хорошо играет за «Барселону» и стал важным игроком. Наверняка найдутся и другие, кто будет бороться за «Золотой мяч, появятся и другие. Это будет новая эра».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?