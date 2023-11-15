Лучшие бомбардиры в истории «Реала»: кто из действующих игроков гонится за достижением Роналду

«Реал» – клуб с невероятной историей. И за долгое время существования он выиграл огромное число трофеев и сформировал в своей системе сотни звезд. Некоторые уехали в другие команды и засверкали там. Другие же остались в «Реале» и сделали все, чтобы прославить клуб.
Они много играли и часто забивали. Давайте же выясним, кто входит в число лучших бомбардиров в истории «Реала».
Лучшие бомбардиры «Реала»: кто все еще играет в большом футболе
Вот данные с сайта Transfermarkt:
|Игрок
|Текущий клуб
|Количество голов
|1. Криштиану Роналду
|«Аль-Наср»
|450
|2. Карим Бензема
|«Аль-Иттихад»
|354
|3. Рауль
|Завершил карьеру
|323
|4. Альфредо ди Стефано
|Завершил карьеру
|271
|5. Сантильяна
|Завершил карьеру
|257
|6. Ференц Бушкаш
|Завершил карьеру
|201
|7. Уго Санчес
|Завершил карьеру
|199
|8.Эмилио Бутрагеньо
|Завершил карьеру
|167
|9. Пако Генто
|Завершил карьеру
|163
|10. Пирри
|Завершил карьеру
|150
Кто из действующих игроков есть в топ-100 лучших бомбардиров в истории «Реала»
- Винисиус Жуниор, 32-е место, 63 гола;
- Родриго, 51-е место, 40 голов;
- Лука Модрич, 57-е место, 37 голов;
- Лукас Васкес, 64-е место, 33 гола;
- Тони Кроос, 73-е место, 28 голов;
- Федерико Вальверде, 96-е место, 19 голов.
Самый перспективный из этого списка – конечно же, Винисиус. Он играет в «Реале» с 18 лет (уже 5-й сезон) и за это время взял девять трофеев, включая кубок Лиги чемпионов. Карло Анчелотти говорит, что сила Винисиуса скрывается в универсальности: он может поможет команде и сместиться с привычного фланга в центр нападения.
Изначально у Винисиуса был небольшой конфликт с Каримом Бензема: тот даже просил не пасовать на Вини в одном из матчей. Позже они уладили разногласия и стали одной из сильнейших связок в Испании и во всем мире. Бензема говорил: «Я считаю себя одним из сильнейших форвардов в Испании за последние несколько лет. Но Вини невероятен. У него нет потолка, он способен прогрессировать в любом возрасте. Если меня спросят, какой трансфер «Реала» был самым успешным за последние 50 лет, то, при всем уважении к Криштиану Роналду, я назову Винисиуса. Футбол становится более силовым и продвинутым. Винисиус станет олицетворением игры будущего».
Лионель Месси уверен, что в ближайшее время нас ждет жаркий спор за «Золотой мяч». И Винисиус будет одним из претендентов:
«В последние несколько лет мы видели появление игроков, способных выиграть «Золотой мяч». В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как Холанд, Мбаппе и Винисиус.
Есть много молодых игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч». Я также думаю, что Ламин Ямаль, который еще очень молод, но уже очень хорошо играет за «Барселону» и стал важным игроком. Наверняка найдутся и другие, кто будет бороться за «Золотой мяч, появятся и другие. Это будет новая эра».
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?