В процессе эволюции футбола менялось очень многое – в том числе, эмблемы клубов разных стран. Сегодня мы расскажем об эволюции эмблем клубов сильнейшей лиги Испании – участников Ла Лиги-2025/26.

“Реал Овьедо”

С самого начала существования эмблема клуба была щитовидной формы и серьезных изменений не претерпевала. А с 1996 года не изменялась вовсе.

Сейчас логотип имеет вид коронованного щита, контуры которого выполнены золотом. Вверху щита – синяя полоска, на которой написаны буквы R и O. Ниже на белом фоне – еще один щит синего цвета, окаймленный золотом, с крестом такого же цвета. Внизу эмблемы – футбольный мяч.

“Эльче”

Эмблема клуба в нынешнем ее виде появилась в 1929 году. До того она была очень простой, со временем менялась лишь в деталях. Основа же логотипа была неизменно связана с городом.

“Леванте”

Чемпион второго испанского дивизиона сезона-2024/25 имеет эмблему в виде щита с вертикальными полосками, названием команды и футбольным мячом. Щит сверху держит летучая мышь.

С годами менялись форма эмблемы, цвет полос и изображение летучей мыши. Полосы были двух цветов: то красно-синие, то бордово-фиолетовые. Контуры летучей мыши тоже видоизменялись, но оставались легко узнаваемыми.

“Севилья”

Первая эмблема «Севильи» была достаточно лаконичной: вписанные в круг три буквы SFK, обозначающие Sevilla Football Club. Знатоки помнят, что в 1908 году лого представлял из себя примитивную надпись с названием клуба и такой же мало художественный футбольный мяч.

Логотип в виде щита появился в 1921 году. Внизу щита – вертикальные полоски красного и белого цвета. Вверху слева – символ города – Святая Троица, вверху справа – клубная трехбуквенная монограмма. В центре щита изначально располагался цветок, которой вскоре был заменен на мяч. С 1995-го года даже косметические изменения в эмблему не вносились.

“Жирона”

Старая и новая эмблемы клуба имеют круглую форму и выполнены в красно-белых цветах. Обновление логотипа произошло перед началом самого успешного сезона клуба – 2022/23, в котором “Жирона” заняла 3-е место в Ла Лиге.

Основное отличие нового лого от старого – в отсутствии короны. Квадрат, вписанный в круг, полоски и щит сохранены.

“Алавес”

С момента основания в 1974 г. логотип «Алавеса» некоторое время был в виде щита. Затем его изображение было то в виде бело-синего флага треугольной формы, то в виде круга. С 1995 года на логотипе было название клуба, флаг в сочетании с овалом.

С 2020-го года эмблема приобрела современный вид. Это круг, в котором – год основания, название команды и вписанный в еще один круг треугольный флаг с продольной полосой. Цвета лого – сине-белые.

“Эспаньол”

Эмблема клуба, представляющего Барселону, с его рождения в 1900-м году была круглой формы. Сначала в Круге была аббревиатура CEF, затем CDE. В 30-е годы прошлого века в круге было название команды, написанное золотыми буквами на красном фоне и диагональные бело-синие полоски.

С 1960-х годов на вершине круга воцарилась корона. В таком виде эмблема существует до наших дней с косметическими изменениями.

“Хетафе”

Команда из одноименного города провинции Мадрид была основана в 1946 году. Только в 1983 году логотип клуба был в виде треугольного флага и круга в синих цветах.

Затем эмблема “Хетафе” приобрела круглую форму и практически не менялась на протяжении десятилетий. В круг вписан герб города. Сверху круга – футбольный мяч, снизу – название команды.

“Валенсия”

На первых порах эмблема коллектива состояла из фрагмента герба города, футбольного мяча и названия команды. Но уже с 1921 г. года эмблему украсила летучая мышь, раскинувшая крылья и расположившаяся сверху логотипа в виде щита.

С тех пор эмблема практически не менялась. По-разному, сообразно моде или вкусам дизайнеров, выглядела летучая мышь. Таких мышей в истории “Валенсии” было пять.

“Реал Сосьедад”

С эмблемой клуб угадал настолько, что менять ее с 1910 года почти не приходилось. Как тогда, так и сейчас логотип “Реала Сосьедад” представляет из себя футбольный мяч с короной вверху. Мяч укутан сине-белым полосатым флагом. На флаге – в круге две буквы “SS”.

Со временем менялись только внешний вид мяча и короны.

“Мальорка”

Клуб создавался в честь короля Альфонса XIII, поэтому первое название команды было ФК “Альфонс XIII”. Позже названия менялись, корректировался и логотип, но сохранялась основа эмблемы – овальный щит с короной вверху.

С 1949-го года до наших дней, с небольшим перерывом, на щите эмблемы располагается монограмма CDM, в которой зашифровано полное название команды – Club Deportivo Mallorca.

“Осасуна”

Клуб из города Памплона, созданный в 1920-м году, изначально имел простую эмблему круглой формы. С 1929-го года на стала щитообразной, треугольной, с короной вверху – и в таком виде сохранилась до наших дней.

На щите – герб города и три буквы, символизирующие название команды, расположены по углам щита – CAO.

“Райо Вальекано”

С момента основания до наших дней эмблема представляет собой щит с нанесенной на нем красной молнией. Это неудивительно, ведь “райо” значит «молния» по-испански.

Со временем добавился герб Вальекаса (с 1947 года), менялась аббревиатура на логотипе (CR, ADR,ALRV). С 2012 года на логотипе клуба – буквы RVM, что означает Rayo Vallecano de Madrid.

“Сельта”

Главные элементы эмблемы галисийского клуба – кельтский крест и закругленный книзу треугольный щит со стилизованной буквой C. Кельтский крест в логотипе несет в себе историческую нагрузку. В переводе в галисийского “Celta” – это кельты.

Корона наверху щита дополнила эмблему с 1960-го года.

“Бетис”

Эмблема клуба менялась многократно и порой кардинально. Сначала логотипом коллектива был флаг Испании вписанный в овал. Затем был период, когда разные эмблемы круглой формы украшали футболки игроков команды.

Позже, с 1932 года, эмблема сочетала в себе треугольник и круг с монограммой, в виде буквы B. Были времена, когда эмблему украшала корона, иногда она исчезала, был юбилейный сезон 2007/08, проведенный “Сельтой” со специальным лого.

Эмблема 2012 года, собравшая в себе все исторические изменения логотипа, сохранилась до сегодняшнего дня. Это треугольник c бело-зелеными полосками, из него чуть выступает коронованный круг в буквой B внутри.

“Вильярреал”

История клуба началась в 1923 году. Эмблема круглой формы, бывшая у команды изначально, до наших дней обзавелась короной и встроенным в круг ромбом с вертикальными красно-желтыми полосками и аббревиатурой клуба VCF.

С 1969 года эмблема видоизменялась косметически.

“Атлетик”

Первое время после создания клуба в 1898 г. эмблема была круглой, сине-белого цвета, содержащая клубную монограмму AC. С начала 40-х логотип стал щитообразным.

На щите располагаются: название команды и города, вид Бильбао и красно-белые вертикальные клубные полоски.

“Атлетико”

Судя по первоначальным эмблемам, мадридцы были дочерней командой “Атлетика” Бильбао. Но в 1911-м году поменялись цвета клуба на привычный сегодня. А уже с 1917-го эмблема приняла форму щита, дошедшую с небольшими перерывами и изменениями до наших дней.

Щит разделен по диагонали. Слева вверху – герб Мадрида, справа внизу – вертикальные клубные полоски.

“Реал”

“Реал” начал свое шествие по футбольным полям в 1902 году под названием “Мадрид”. Создатели эмблемы как в начале его пути, так и сейчас, тяготели к круглой форме эмблемы и изображению клубной монограммы. Первые три десятка лет логотип команды был выполнен в сине-белых цветах.

Впервые корона на эмблеме появилась в 1920 году, а с 1941 года форма лого не менялась. С 2001-го изменений не было вовсе. Сейчас круг и монограмма в нем выполнены золотом, с 1997 года полоса, идущая по диагонали, окрашена в синий цвет.

“Барселона”

Каталонский клуб в начале своего спортивного пути, с 1899-го по 1910-й гг, был обладателем ромбовидной эмблемы с полосками внутри в цветах родного города и Каталонии. Над ромбом располагалась корона, а над ней – летучая мышь. Справа и слева от ромба были лавровые или пальмовые ветви.

В 1910 г. появилась эмблема, которая дожила до наших дней. На щите интересной формы сверху слева – флаг города Барселоны, сверху справа – флаг Каталонии. В центре – разделяющая полоса с аббревиатурой клуба – FCB. В нижней части лого – вертикальные полоски в цветах команды и футбольный мяч.

Кардинальных корректировок эмблемы на протяжении более чем 100 лет не было.