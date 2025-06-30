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  • «Реал», «Барселона» и другие: как выглядели эмблемы испанских клубов 100 лет назад?

«Реал», «Барселона» и другие: как выглядели эмблемы испанских клубов 100 лет назад?

В процессе эволюции футбола менялось очень многое – в том числе, эмблемы клубов разных стран. Сегодня мы расскажем об эволюции эмблем клубов сильнейшей лиги Испании – участников Ла Лиги-2025/26.

“Реал Овьедо”

С самого начала существования эмблема клуба была щитовидной формы и серьезных изменений не претерпевала. А с 1996 года не изменялась вовсе.

Сейчас логотип имеет вид коронованного щита, контуры которого выполнены золотом. Вверху щита – синяя полоска, на которой написаны буквы R и O. Ниже на белом фоне – еще один щит синего цвета, окаймленный золотом, с крестом такого же цвета. Внизу эмблемы – футбольный мяч.

“Эльче”

Эмблема клуба в нынешнем ее виде появилась в 1929 году. До того она была очень простой, со временем менялась лишь в деталях. Основа же логотипа была неизменно связана с городом.

“Леванте”

Чемпион второго испанского дивизиона сезона-2024/25 имеет эмблему в виде щита с вертикальными полосками, названием команды и футбольным мячом. Щит сверху держит летучая мышь.

С годами менялись форма эмблемы, цвет полос и изображение летучей мыши. Полосы были двух цветов: то красно-синие, то бордово-фиолетовые. Контуры летучей мыши тоже видоизменялись, но оставались легко узнаваемыми.

“Севилья”

Первая эмблема «Севильи» была достаточно лаконичной: вписанные в круг три буквы SFK, обозначающие Sevilla Football Club. Знатоки помнят, что в 1908 году лого представлял из себя примитивную надпись с названием клуба и такой же мало художественный футбольный мяч.

Логотип в виде щита появился в 1921 году. Внизу щита – вертикальные полоски красного и белого цвета. Вверху слева – символ города – Святая Троица, вверху справа – клубная трехбуквенная монограмма. В центре щита изначально располагался цветок, которой вскоре был заменен на мяч. С 1995-го года даже косметические изменения в эмблему не вносились.

“Жирона”

Старая и новая эмблемы клуба имеют круглую форму и выполнены в красно-белых цветах. Обновление логотипа произошло перед началом самого успешного сезона клуба – 2022/23, в котором “Жирона” заняла 3-е место в Ла Лиге.

Основное отличие нового лого от старого – в отсутствии короны. Квадрат, вписанный в круг, полоски и щит сохранены.

“Алавес”

С момента основания в 1974 г. логотип «Алавеса» некоторое время был в виде щита. Затем его изображение было то в виде бело-синего флага треугольной формы, то в виде круга. С 1995 года на логотипе было название клуба, флаг в сочетании с овалом.

С 2020-го года эмблема приобрела современный вид. Это круг, в котором – год основания, название команды и вписанный в еще один круг треугольный флаг с продольной полосой. Цвета лого – сине-белые.

“Эспаньол”

Эмблема клуба, представляющего Барселону, с его рождения в 1900-м году была круглой формы. Сначала в Круге была аббревиатура CEF, затем CDE. В 30-е годы прошлого века в круге было название команды, написанное золотыми буквами на красном фоне и диагональные бело-синие полоски.

С 1960-х годов на вершине круга воцарилась корона. В таком виде эмблема существует до наших дней с косметическими изменениями.

“Хетафе”

Команда из одноименного города провинции Мадрид была основана в 1946 году. Только в 1983 году логотип клуба был в виде треугольного флага и круга в синих цветах.

Затем эмблема “Хетафе” приобрела круглую форму и практически не менялась на протяжении десятилетий. В круг вписан герб города. Сверху круга – футбольный мяч, снизу – название команды.

“Валенсия”

На первых порах эмблема коллектива состояла из фрагмента герба города, футбольного мяча и названия команды. Но уже с 1921 г. года эмблему украсила летучая мышь, раскинувшая крылья и расположившаяся сверху логотипа в виде щита.

С тех пор эмблема практически не менялась. По-разному, сообразно моде или вкусам дизайнеров, выглядела летучая мышь. Таких мышей в истории “Валенсии” было пять.

“Реал Сосьедад”

С эмблемой клуб угадал настолько, что менять ее с 1910 года почти не приходилось. Как тогда, так и сейчас логотип “Реала Сосьедад” представляет из себя футбольный мяч с короной вверху. Мяч укутан сине-белым полосатым флагом. На флаге – в круге две буквы “SS”.

Со временем менялись только внешний вид мяча и короны.

“Мальорка”

Клуб создавался в честь короля Альфонса XIII, поэтому первое название команды было ФК “Альфонс XIII”. Позже названия менялись, корректировался и логотип, но сохранялась основа эмблемы – овальный щит с короной вверху.

С 1949-го года до наших дней, с небольшим перерывом, на щите эмблемы располагается монограмма CDM, в которой зашифровано полное название команды – Club Deportivo Mallorca.

“Осасуна”

Клуб из города Памплона, созданный в 1920-м году, изначально имел простую эмблему круглой формы. С 1929-го года на стала щитообразной, треугольной, с короной вверху – и в таком виде сохранилась до наших дней.

На щите – герб города и три буквы, символизирующие название команды, расположены по углам щита – CAO.

“Райо Вальекано”

С момента основания до наших дней эмблема представляет собой щит с нанесенной на нем красной молнией. Это неудивительно, ведь “райо” значит «молния» по-испански.

Со временем добавился герб Вальекаса (с 1947 года), менялась аббревиатура на логотипе (CR, ADR,ALRV). С 2012 года на логотипе клуба – буквы RVM, что означает Rayo Vallecano de Madrid.

“Сельта”

Главные элементы эмблемы галисийского клуба – кельтский крест и закругленный книзу треугольный щит со стилизованной буквой C. Кельтский крест в логотипе несет в себе историческую нагрузку. В переводе в галисийского “Celta” – это кельты.

Корона наверху щита дополнила эмблему с 1960-го года.

“Бетис”

Эмблема клуба менялась многократно и порой кардинально. Сначала логотипом коллектива был флаг Испании вписанный в овал. Затем был период, когда разные эмблемы круглой формы украшали футболки игроков команды.

Позже, с 1932 года, эмблема сочетала в себе треугольник и круг с монограммой, в виде буквы B. Были времена, когда эмблему украшала корона, иногда она исчезала, был юбилейный сезон 2007/08, проведенный “Сельтой” со специальным лого.

Эмблема 2012 года, собравшая в себе все исторические изменения логотипа, сохранилась до сегодняшнего дня. Это треугольник c бело-зелеными полосками, из него чуть выступает коронованный круг в буквой B внутри.

“Вильярреал”

История клуба началась в 1923 году. Эмблема круглой формы, бывшая у команды изначально, до наших дней обзавелась короной и встроенным в круг ромбом с вертикальными красно-желтыми полосками и аббревиатурой клуба VCF.

С 1969 года эмблема видоизменялась косметически.

“Атлетик”

Первое время после создания клуба в 1898 г. эмблема была круглой, сине-белого цвета, содержащая клубную монограмму AC. С начала 40-х логотип стал щитообразным.

На щите располагаются: название команды и города, вид Бильбао и красно-белые вертикальные клубные полоски.

“Атлетико”

Судя по первоначальным эмблемам, мадридцы были дочерней командой “Атлетика” Бильбао. Но в 1911-м году поменялись цвета клуба на привычный сегодня. А уже с 1917-го эмблема приняла форму щита, дошедшую с небольшими перерывами и изменениями до наших дней.

Щит разделен по диагонали. Слева вверху – герб Мадрида, справа внизу – вертикальные клубные полоски.

“Реал”

“Реал” начал свое шествие по футбольным полям в 1902 году под названием “Мадрид”. Создатели эмблемы как в начале его пути, так и сейчас, тяготели к круглой форме эмблемы и изображению клубной монограммы. Первые три десятка лет логотип команды был выполнен в сине-белых цветах.

Впервые корона на эмблеме появилась в 1920 году, а с 1941 года форма лого не менялась. С 2001-го изменений не было вовсе. Сейчас круг и монограмма в нем выполнены золотом, с 1997 года полоса, идущая по диагонали, окрашена в синий цвет.

“Барселона”

Каталонский клуб в начале своего спортивного пути, с 1899-го по 1910-й гг, был обладателем ромбовидной эмблемы с полосками внутри в цветах родного города и Каталонии. Над ромбом располагалась корона, а над ней – летучая мышь. Справа и слева от ромба были лавровые или пальмовые ветви.

В 1910 г. появилась эмблема, которая дожила до наших дней. На щите интересной формы сверху слева – флаг города Барселоны, сверху справа – флаг Каталонии. В центре – разделяющая полоса с аббревиатурой клуба – FCB. В нижней части лого – вертикальные полоски в цветах команды и футбольный мяч.

Кардинальных корректировок эмблемы на протяжении более чем 100 лет не было.

Испания. Примера Барселона Реал Севилья Валенсия Атлетик Атлетико Вильярреал Бетис Сельта Райо Вальекано Осасуна Мальорка Реал Сосьедад Хетафе Эспаньол Алавес Жирона Леванте Эльче Реал Ов
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