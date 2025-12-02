Семшов назвал игроков «Зенита», которые не соответствуют уровню клуба

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал победу над «Рубином». Петербуржцы выиграли в 17-м туре РПЛ со счетом 1:0.

«В Петербурге «Рубин» приятно удивил – казалось, что без Даку будет гораздо сложнее, но Казань провела хороший матч. Играли дисциплинированно и дерзко, навязали свой футбол, и по голевым моментам они «Зенит» превзошли. Да, «Зенит» владел мячом, но мяч ходил медленно, не было скорости, а победу Питер взял на характере, и, конечно, свою бывшую команду простил Кузяев, когда не забил на последней минуте.

Ситуация с форвардами «Зенита» удивительна – все трое (Кассьерра, Соболев, Гонду) сидят на лавке. Значит, они не соответствуют сейчас требованиям Семака, не в форме. И получается, что зимой или надо кого-то брать еще, или приводить в порядок имеющихся. Да, Соболев вышел, поборолся и отдал голевой пас, но от него ждут гораздо большего. Того, что делает в «Рубине» Даку в лучших матчах», – сказал Семшов.