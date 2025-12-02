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  • Семшов назвал игроков «Зенита», которые не соответствуют уровню клуба

Семшов назвал игроков «Зенита», которые не соответствуют уровню клуба

2 декабря 2025, 14:44
2

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал победу над «Рубином». Петербуржцы выиграли в 17-м туре РПЛ со счетом 1:0.

«В Петербурге «Рубин» приятно удивил – казалось, что без Даку будет гораздо сложнее, но Казань провела хороший матч. Играли дисциплинированно и дерзко, навязали свой футбол, и по голевым моментам они «Зенит» превзошли. Да, «Зенит» владел мячом, но мяч ходил медленно, не было скорости, а победу Питер взял на характере, и, конечно, свою бывшую команду простил Кузяев, когда не забил на последней минуте.

Ситуация с форвардами «Зенита» удивительна – все трое (Кассьерра, Соболев, Гонду) сидят на лавке. Значит, они не соответствуют сейчас требованиям Семака, не в форме. И получается, что зимой или надо кого-то брать еще, или приводить в порядок имеющихся. Да, Соболев вышел, поборолся и отдал голевой пас, но от него ждут гораздо большего. Того, что делает в «Рубине» Даку в лучших матчах», – сказал Семшов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Кассьерра Матео Гонду Лусиано Семшов Игорь
Комментарии (2)
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Garrincha58
1764677729
Почему сбавил Кассьерра Гонду да и Соболев никак не может заиграть. Луис Энрике вообще снизил свою игру, если бы не знающему человеку сказали, что его вызывают в сборную Бразилии наверняка тот бы усмехнулся, шутите что ли.Зачем брали Горшкова вот кто точно не уровень команды борющейся за чемпионство непонятно как мог оказаться в команде Вега такого уровня игрока можно найти и в Первой лиге, почему сбавил Латышонок и эти все почему надо спросить кого правильно гл.тренра и его штаб да и в целом уже 17 туров прошло, а команда никак не заиграет все чего то ждут и уже давно и опять зачем? и ПОЧЕМУ???
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andrei-sarap-yandex
1764678378
СЕМАК - ПРОБЛЕМА ЗЕНИТА
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