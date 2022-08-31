Матео Кассьерра - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Кассьерра
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Кассьерра
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 75'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|78' 90'
|17.02.2023
|1' - 46'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|14.02.2023
|1' - 90'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|71'
|09.02.2023
|1' - 46'
|Урарту
|0:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|6
|3
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|78' 90'
|27.11.2022
|46' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
(4:2)п
|Спартак (Москва)
|16.11.2022
|1' -80'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|46'
|29.09.2022
|77' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.09.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|31.08.2022
|1' -72'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|23' 33'