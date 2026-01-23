Введите ваш ник на сайте
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Атлетико Минейро
Матео Кассьерра
Трансферы
€ 9 млн
Матео Кассьерра - трансферы
Атлетико Минейро
13 апреля 1997 (28)
#30 | Нападающий
186 см
Колумбия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
23.01.26 / 31.12.29
Зенит
Атлетико Минейро
7 млн €
01.07.22 / 23.01.26
Сочи
Зенит
4,50 млн €
28.01.19 / 30.06.19
Аякс
Расинг Клуб
Аренда
01.07.18 / 31.12.18
Аякс
Гронинген
Аренда
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
16
ЦСКА озвучил бразильскому клубу цену на Алеррандро
Вчера, 23:59
«Нужно брать»: Генич одобрил интерес «Зенита» к форварду сборной России
Вчера, 23:48
Шнякин одним словом описал трансфер Сауся в «Спартак»
Вчера, 23:23
1
«Актобе» рассматривает еще одного защитника из РПЛ
Вчера, 23:11
Макаров попрощался с «Динамо»
Вчера, 22:58
ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»
Вчера, 22:38
3
Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца
Вчера, 22:22
1
Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»
Вчера, 22:10
8
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
Вчера, 22:00
Все новости
