«Зенит» принял решение по Соболеву

«Зенит» не собирается расставаться с нападающим Александром Соболевым в зимнее трансферное окно.
При этом вариант с трансферами форвардов Лусиано Гонду и Матео Кассьерры возможен. Если один из переходов состоится, то «Зенит» подпишет нового нападающего.
28-летний Соболев в этом сезоне провел за петербуржцев 20 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- 24-летний Гонду в текущем сезоне сыграл за «Зенит» в 21 встрече, отметился 2 забитыми мячами и 2 передачами.
- 28-летний Кассьерра принял участие в 14 встречах сине-бело-голубых в сезоне-2025/26, 7 раз поразил ворота соперников и сделал 2 ассиста.
Источник: Metaratings.ru