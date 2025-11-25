Введите ваш ник на сайте
«Зенит» принял решение по Соболеву

Сегодня, 15:55
6

«Зенит» не собирается расставаться с нападающим Александром Соболевым в зимнее трансферное окно.

При этом вариант с трансферами форвардов Лусиано Гонду и Матео Кассьерры возможен. Если один из переходов состоится, то «Зенит» подпишет нового нападающего.

28-летний Соболев в этом сезоне провел за петербуржцев 20 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.

  • 24-летний Гонду в текущем сезоне сыграл за «Зенит» в 21 встрече, отметился 2 забитыми мячами и 2 передачами.
  • 28-летний Кассьерра принял участие в 14 встречах сине-бело-голубых в сезоне-2025/26, 7 раз поразил ворота соперников и сделал 2 ассиста.

Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рукаку
1764075459
Дельфина никто не возьмет просто гыгы
Ответить
Юбиляр
1764075483
Такой дельфин нужен самим! Гыгыгы.
Ответить
...короче
1764076088
...аплодисменты, перерастающие в дружные, спартаковские овации!...
Ответить
NewLife
1764077247
Я надеюсь, что одновременно с публикацией этой заметки б.омжи вызвали скорую Г. Орлову. Совсем не жалеют старика.
Ответить
Интерес
1764077521
Допить несложно такой компот: расстаться можно, но кто возьмёт?
Ответить
ZENIT-59
1764080204
Если кто-то из иностранных нападающих уйдет, а Дельфин останется -это будет одна из самых сумасшедших трансферных ошибок зенитовского менеджмента -и Гонду и Касьерра гораздо сильнее Соболева!Оба иностранца принесут гораздо больше пользы команде чем бывший москвич,исходя из всех спортивных показателей
Ответить
