«Зенит» принял решение по Соболеву

«Зенит» не собирается расставаться с нападающим Александром Соболевым в зимнее трансферное окно.

При этом вариант с трансферами форвардов Лусиано Гонду и Матео Кассьерры возможен. Если один из переходов состоится, то «Зенит» подпишет нового нападающего.

28-летний Соболев в этом сезоне провел за петербуржцев 20 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.