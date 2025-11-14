Мексиканский клуб потерял интерес к покупке игрока «Зенита»

«Монтеррей» потерял интересс к трансферу нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

Вероятность перехода игрока предстоящей зимой оценивается как минимальная. «Монтеррей» уже закрыл позицию центрфорварда, поскольку выкупил у «Пачуки» права на 25-летнего нападающего Роберто де ла Росу, ранее игравшего в команде на правах аренды.

Также руководство «Монтеррея» отпугивает травма ноги Кассьерры, которую он получил 19 октября в матче РПЛ с «Сочи».

В августе мексиканская команда хотела приобрести колумбийца за 10-12 миллионов долларов.