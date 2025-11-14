Мексиканский клуб потерял интерес к покупке игрока «Зенита»

«Монтеррей» потерял интересс к трансферу нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.
Вероятность перехода игрока предстоящей зимой оценивается как минимальная. «Монтеррей» уже закрыл позицию центрфорварда, поскольку выкупил у «Пачуки» права на 25-летнего нападающего Роберто де ла Росу, ранее игравшего в команде на правах аренды.
Также руководство «Монтеррея» отпугивает травма ноги Кассьерры, которую он получил 19 октября в матче РПЛ с «Сочи».
В августе мексиканская команда хотела приобрести колумбийца за 10-12 миллионов долларов.
- В этом сезоне 28-летний Кассьерра провел за «Зенит» 14 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Legalbet