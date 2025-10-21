Кассьерра не будет тренироваться с основой «Зенита» ближайший месяц

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра получил повреждение. На восстановление колумбийца уйдет около месяца, он будет тренироваться индивидуально.
«Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы – потребуется около 4 недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», – сообщила пресс-служба «Зенита».
- Кассьерра провел 14 матчей в этом сезоне, забив 7 голов.
- «Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»