Кассьерра не будет тренироваться с основой «Зенита» ближайший месяц

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра получил повреждение. На восстановление колумбийца уйдет около месяца, он будет тренироваться индивидуально.

«Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы – потребуется около 4 недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», – сообщила пресс-служба «Зенита».