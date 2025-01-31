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«Милан» сделал новое предложение по Хименесу

«Милан» предложил «Фейеноорду» 30 миллионов евро и бонусы за трансфер нападающего Сантьяго Хименеса. «Россонери» также готовы отдать нидерландцам определенный процент от суммы, которую получат за дальнейшую перепродажу игрока.

В «Милане» уверены, что сделка будет оформлена. Если мексиканский форвард присоединится к команде, то ее покинет Альваро Мората – испанец близок к переходу в «Галатасарай».

  • 23-летний Хименес провел за «Фейеноорд» в нынешнем сезоне 19 матчей, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
  • Transfermarkt оценивает форварда в 37 миллионов евро.
  • Контракт мексиканца с роттердамцами рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: Sky Sport

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