«Милан» сделал новое предложение по Хименесу

«Милан» предложил «Фейеноорду» 30 миллионов евро и бонусы за трансфер нападающего Сантьяго Хименеса. «Россонери» также готовы отдать нидерландцам определенный процент от суммы, которую получат за дальнейшую перепродажу игрока.

В «Милане» уверены, что сделка будет оформлена. Если мексиканский форвард присоединится к команде, то ее покинет Альваро Мората – испанец близок к переходу в «Галатасарай».