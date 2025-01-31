«Милан» сделал новое предложение по Хименесу

«Милан» предложил «Фейеноорду» 30 миллионов евро и бонусы за трансфер нападающего Сантьяго Хименеса. «Россонери» также готовы отдать нидерландцам определенный процент от суммы, которую получат за дальнейшую перепродажу игрока.
В «Милане» уверены, что сделка будет оформлена. Если мексиканский форвард присоединится к команде, то ее покинет Альваро Мората – испанец близок к переходу в «Галатасарай».
- 23-летний Хименес провел за «Фейеноорд» в нынешнем сезоне 19 матчей, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает форварда в 37 миллионов евро.
- Контракт мексиканца с роттердамцами рассчитан до лета 2027 года.