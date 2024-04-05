Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Самые дорогие футболисты, выступающие вне топ-5 лиг Европы

    Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков, выступающих вне топ-5 европейских лиг.

    Первое место делят нападающие Эндрик и Виктор Дьекереш, представляющие «Палмейрас» и «Спортинг» соответственно. Бразилец летом перейдет в «Реал» и покинет этот список.

    • 1-2. Эндрик («Палмейрас») – 55 миллионов евро;
    • 1-2. Виктор Дьекереш («Спортинг») – 55 миллионов евро;
    • 3-7. Жоау Невеш («Бенфика») – 45 миллионов евро;
    • 3-7. Антониу Cилва («Бенфика») – 45 миллионов евро;
    • 3-7. Сантьяго Хименес («Фейеноорд») – 45 миллионов евро;
    • 3-7. Диогу Кошта («Порту») – 45 миллионов евро;
    • 3-7. Неймар («Аль-Хиляль») – 45 миллионов евро;
    • 8-10. Усман Дьоманде («Спортинг») – 40 миллионов евро;
    • 8-10. Йохан Бакайоко (ПСВ) – 40 миллионов евро;
    • 8-10. Гонсалу Инасиу («Спортинг») – 40 миллионов евро.

    Новости по теме
    В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца 9
    Теплая встреча Эндрика и Флорентино Переса после матча Испания – Бразилия
    Эндрик забил 2 гола за Бразилию быстрее Пеле и Роналдо
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2024 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+