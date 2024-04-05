Самые дорогие футболисты, выступающие вне топ-5 лиг Европы

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков, выступающих вне топ-5 европейских лиг.

Первое место делят нападающие Эндрик и Виктор Дьекереш, представляющие «Палмейрас» и «Спортинг» соответственно. Бразилец летом перейдет в «Реал» и покинет этот список.