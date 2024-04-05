Самые дорогие футболисты, выступающие вне топ-5 лиг Европы

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков, выступающих вне топ-5 европейских лиг.
Первое место делят нападающие Эндрик и Виктор Дьекереш, представляющие «Палмейрас» и «Спортинг» соответственно. Бразилец летом перейдет в «Реал» и покинет этот список.
- 1-2. Эндрик («Палмейрас») – 55 миллионов евро;
- 1-2. Виктор Дьекереш («Спортинг») – 55 миллионов евро;
- 3-7. Жоау Невеш («Бенфика») – 45 миллионов евро;
- 3-7. Антониу Cилва («Бенфика») – 45 миллионов евро;
- 3-7. Сантьяго Хименес («Фейеноорд») – 45 миллионов евро;
- 3-7. Диогу Кошта («Порту») – 45 миллионов евро;
- 3-7. Неймар («Аль-Хиляль») – 45 миллионов евро;
- 8-10. Усман Дьоманде («Спортинг») – 40 миллионов евро;
- 8-10. Йохан Бакайоко (ПСВ) – 40 миллионов евро;
- 8-10. Гонсалу Инасиу («Спортинг») – 40 миллионов евро.