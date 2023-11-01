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    «Барселона» хочет подписать форварда «Фейеноорда»

    «Барселона» следит за мексиканским нападающим «Фейеноорда» Сантьяго Хименесом. При этом в клубе понимают, что конкуренция за игрока будет высокой, а роттердамцы попросят большие отступные.

    По словам источника, представители каталонской команды были впечатлены тем, как быстро мексиканец адаптировался к европейской игре. «Барселона» продолжит внимательно следить за Хименесом в ближайшие месяцы, однако для осуществления трансфера уже этой зимой есть ряд препятствий.

    В частности, клуб уже согласовал переход нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке, что снижает потребность в дополнительных игроках атаки. Он присоединится к «блаугране» либо в январе, либо летом.

    Многое зависит и от финансового положения «Барселоны», так как Ла Лига наложила на клуб ограничения по расходам.

    • В нынешнем сезоне 22-летний Хименес забил 13 голов и отдал три передачи в 10 матчах Эредивизие.
    • Также на счету нападающего два гола в единственном для него поединке Лиги чемпионов против «Лацио» (3:1).

    Источник: ESPN

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    01.11.2023 08:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 1 ноября, 09:23

      Очередная звезда с Нидерландов, которая после перехода переходит в состояние нереального шлака, где та же система с игроками и из Португалии, где из 100 заигрывает максимум 1-2

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