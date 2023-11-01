«Барселона» хочет подписать форварда «Фейеноорда»

«Барселона» следит за мексиканским нападающим «Фейеноорда» Сантьяго Хименесом. При этом в клубе понимают, что конкуренция за игрока будет высокой, а роттердамцы попросят большие отступные.

По словам источника, представители каталонской команды были впечатлены тем, как быстро мексиканец адаптировался к европейской игре. «Барселона» продолжит внимательно следить за Хименесом в ближайшие месяцы, однако для осуществления трансфера уже этой зимой есть ряд препятствий.

В частности, клуб уже согласовал переход нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке, что снижает потребность в дополнительных игроках атаки. Он присоединится к «блаугране» либо в январе, либо летом.

Многое зависит и от финансового положения «Барселоны», так как Ла Лига наложила на клуб ограничения по расходам.