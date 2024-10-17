Спортивный директор «Спартака» удивился числу отказов иностранных игроков ехать в Россию

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал не ожидал большого количества отказов от трансферов игроков из-за отстранения российского футбола.

«Томаш был в шоке. Он не ожидал, что масштаб отказов из-за бана России будет настолько большим. Если зимой он и не планировал много трансферов, то летом планы были серьeзные», – сказал один из источников «Чемпионата».

Сообщается, что в летнее трансферное окно Амарал не подписал никого из клубного списка А за исключением Эсекьеля Барко.

Спортивный директор красно-белых вeл переговоры по Хави Пуадо из «Эспаньола», но игрок отказался как раз из-за нежелания ехать в Россию.

Также Амарал хотел подписать лучшего бомбардира «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. У спортивного директора состоялся ровно один созвон с представителями игрока, потому что в нидерландском клубе попросили за Хименеса 30 миллионов евро, из-за чего сделка оказалась невозможна.

Летом португалец отправился в турне по Европе, чтобы договариваться с потенциальными кандидатами лично, но езуспешно. В итоге у Амарала возник вариант с Виллианом Жозе.