Хименес повторил достижение 51-летней давности в ЛЧ

Только два футболиста в истории Лиги чемпионов забивали за команду и в ее ворота в течение одного розыгрыша.
Первым был Конни Торстенссон в сезоне-1973/74. Он отличился в играх за и против «Баварии».
Сегодня вторым стал нападающий «Милана» Сантьяго Хименес, две недели назад перешедший из «Фейеноорда» за 32 миллиона евро.
- В этом сезоне Хименес забил 5 мячей за «Фейеноорд» в ЛЧ.
- Сегодня он поразил ворота команды из Роттердама, играя уже за «Милан».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов.