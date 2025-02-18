Хименес повторил достижение 51-летней давности в ЛЧ

Только два футболиста в истории Лиги чемпионов забивали за команду и в ее ворота в течение одного розыгрыша.

Первым был Конни Торстенссон в сезоне-1973/74. Он отличился в играх за и против «Баварии».

Сегодня вторым стал нападающий «Милана» Сантьяго Хименес, две недели назад перешедший из «Фейеноорда» за 32 миллиона евро.