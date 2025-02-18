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Хименес повторил достижение 51-летней давности в ЛЧ

Только два футболиста в истории Лиги чемпионов забивали за команду и в ее ворота в течение одного розыгрыша.

Первым был Конни Торстенссон в сезоне-1973/74. Он отличился в играх за и против «Баварии».

Сегодня вторым стал нападающий «Милана» Сантьяго Хименес, две недели назад перешедший из «Фейеноорда» за 32 миллиона евро.

  • В этом сезоне Хименес забил 5 мячей за «Фейеноорд» в ЛЧ.
  • Сегодня он поразил ворота команды из Роттердама, играя уже за «Милан».
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Opta

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18.02.2025 21:47
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Комментарии (2)
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Тинез Розоп
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