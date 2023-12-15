Раскрыты планы «Челси» на зимнее трансферное окно

«Челси» готов продать как минимум трех футболистов в январе.
Лондонскому клубу нужно заработать во время зимнего трансферного окна, чтобы усилить позицию форварда.
Уйти из «Челси» в начале 2024 года могут:
- Нони Мадуэке
- Ян Матсен
- Трево Чалоба
Также столичную команду может покинуть Армандо Броя, если состав пополнит новый нападающий.
В качестве укрепления атаки рассматриваются три варианта:
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Айван Тони («Брентфорд»)
- Сантьяго Хименес («Фейеноорд»)
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