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    Раскрыты планы «Челси» на зимнее трансферное окно

    «Челси» готов продать как минимум трех футболистов в январе.

    Лондонскому клубу нужно заработать во время зимнего трансферного окна, чтобы усилить позицию форварда.

    Уйти из «Челси» в начале 2024 года могут:

    Также столичную команду может покинуть Армандо Броя, если состав пополнит новый нападающий.

    В качестве укрепления атаки рассматриваются три варианта:

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    Источник: ESPN

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