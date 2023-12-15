Раскрыты планы «Челси» на зимнее трансферное окно

«Челси» готов продать как минимум трех футболистов в январе.

Лондонскому клубу нужно заработать во время зимнего трансферного окна, чтобы усилить позицию форварда.

Уйти из «Челси» в начале 2024 года могут:

Также столичную команду может покинуть Армандо Броя, если состав пополнит новый нападающий.

В качестве укрепления атаки рассматриваются три варианта: