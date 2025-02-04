«Милан» провел 8 трансферов за день

«Милан» за один день – 3 февраля – сообщил о 8 переходах игроков на своем официальном сайте.

28-летний защитник Давиде Калабрия перешел в «Болонью». Итальянец отправился в аренду, которая закончится 30 июня – в день завершения срока контракта игрока с «Миланом».

«Россонери» приобрели нападающего Сантьяго Хименеса у «Фейеноорда». Сумма трансфера 23-летнего мексиканского форварда составила 35 миллионов евро + процент от будущей продажи.

20-летний парагвайский полузащитник Уго Куэнка перешел из «Милана» в «Дженоа».

«Наполи» арендовал у красно-черных 24-летнего вингера Ноа Окафора. Неаполитанцы заплатят за это 1,5 млн евро. Предусмотрена опция выкупа швейцарца за 23,5 млн евро.

«Марсель» взял в аренду у «Милана» с возможностью выкупа 27-летнего полузащитника Исмаэля Беннасера. Стоимость аренды составляет 1 миллион евро. Выкуп алжирца обойдется французскому клубу в 12 миллионов евро и 3 миллиона бонусов.

Также «Милан» приобрел 21-летнего французского полузащитника Варрена Бондо у «Монцы». Его контракт с «россонери» рассчитан до лета 2029 года. Сумма сделки составила 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

«Россонери» взяли в аренду у «Фиорентины» с правом выкупа 25-летнего итальянского вингера Риккардо Соттиля. За аренду миланцы заплатили 1 миллион евро.

20-летний итальянский полузащитник Кевин Дзероли перешел из «Милана» в «Монцу» на правах аренды до конца сезона.