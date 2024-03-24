Известна сумма, которую «Наполи» хочет получить за Осимхена

«Наполи» хочет получить 110-130 миллионов евро от продажи Виктора Осимхена, информирует La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы могут подписать ему на замену 22-летнего форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, который оценивается в 50 миллионов евро.

Еще один кандидат – Джонатан Дэвид из «Лилля». Контракт 24-летнего канадца с нынешним клубом истекает в 2025 году, в связи с чем его можно было бы купить по выгодной цене.