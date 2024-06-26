В «Спартаке» высказались об интересе к Виллиану Жозе, Хименесу и Джанаеву

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможности перехода в команду нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе, форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса и поисках опытного голкипера.

– Свежая новость – в инсайдах из Испании сообщается о том, что в «Спартак» переходит бразилец из «Бетиса» Виллиан Жозе. Как прокомментируете?

– Много раз говорил о том, что не буду комментировать трансферные новости, если нет подписанных документов. Потому что на любой стадии может все сорваться, поменяться. Правда в том, что этот футболист находится в шорт-листе у Томаша – так же, как и еще ряд футболистов. Все остальное – неправда, то есть документы не подписаны. Если будут приняты решения, мы сами об этом расскажем.

– Тема по мексиканскому форварду Хименесу из «Фейеноорда» – дым без огня или правда, то есть вариант с шорт-листом?

– Это дым без огня.

– Была информация о том, что тренер хотел бы во вратарскую бригаду опытного голкипера. И болельщики обсуждают кандидатуру Сослана Джанаева. Что здесь правда?

– Действительно, было пожелание от Деяна [Станковича] найти опытного вратаря, который бы был не только в резерве, но и помогал в тренировочном процессе. Но для нас это не приоритет номер один в трансферных планах. Поэтому определенная работа ведется, но на данный момент игрок не подписан.