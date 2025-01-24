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  • «Милан» сделает первое официальное предложение по Хименесу

«Милан» сделает первое официальное предложение по Хименесу

«Милан» сегодня сделает первое официальное предложение по нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу. При этом нидерландский клуб готов побороться за форварда и не ожидает его ухода. В связи с этим финансовое предложение от «Милана» должно быть внушительным. Переговоры сторон продолжаются.

«Милан» предложит игроку подписать контракт до 2027 года с опцией продления еще на один год.

  • 23-летний мексиканец провел в этом сезоне 18 матчей за «Фейеноорд», забил 15 голов, отдал 3 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Хименеса в 37 миллионов евро.
  • Его контракт с роттердамцами рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X

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