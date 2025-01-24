«Милан» сделает первое официальное предложение по Хименесу

«Милан» сегодня сделает первое официальное предложение по нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу. При этом нидерландский клуб готов побороться за форварда и не ожидает его ухода. В связи с этим финансовое предложение от «Милана» должно быть внушительным. Переговоры сторон продолжаются.
«Милан» предложит игроку подписать контракт до 2027 года с опцией продления еще на один год.
- 23-летний мексиканец провел в этом сезоне 18 матчей за «Фейеноорд», забил 15 голов, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость Хименеса в 37 миллионов евро.
- Его контракт с роттердамцами рассчитан до лета 2027 года.