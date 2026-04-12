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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Нэшвилл
Шарлотт - Нэшвилл: обзор матча 12 апреля 2026
Шарлотт
12.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 2
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Нэшвилл
90'
А. Гудвин (П)
14'
Э. Тагсет
62'
П. Язбек
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Нэшвилл
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Хани Мухтар
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Арчи Гудвин
90'
90'
+9'
Замена
Родольфо Алоко
️️️️➡️️
Пеп Бьель
84'
Замена
Арчи Гудвин
️️️️➡️️
Идан Токломати
84'
80'
Замена
Рид Бейкер-Уайтинг
️️️️➡️️
Ахмед Касем
79'
Травма
Ахмед Касем
76'
Замена
Сэм Сарридж
️️️️➡️️
Woobens Pacius
76'
Замена
Кристиан Эспиноса
️️️️➡️️
Уоррен Мадригаль
Замена
Tyger Smalls
️️️️➡️️
Kerwin Calderón Vargas
71'
Пенальти не реализован
Идан Токломати
65'
64'
Желтая карточка
Даниэль Ловиц
62'
ГОЛ! 0:2!
Патрик Язбек
51'
Замена
Хани Мухтар
️️️️➡️️
Алекс Мьюил
50'
Травма
Алекс Мьюил
Замена
Лука де ла Торре
️️️️➡️️
Лиел Абада
48'
Замена
Брандт Бронико
️️️️➡️️
Джибриль Диани
48'
45'
+2'
35'
Желтая карточка
Алекс Мьюил
14'
ГОЛ! 0:1!
Эдвард Тагсет
Пас отдал
Патрик Язбек
Показать весь матч
Live: Шарлотт - Нэшвилл
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:2.
90+10'
2-й тайм окончен. Счет 1:2.
90+6'
Правила нарушил Родольфо Алоко (Шарлотт).
90+6'
Правила нарушил Родольфо Алоко (Шарлотт).
90+4'
Момент не реализован! Моррисон Агьеманг (Шарлотт).
90+3'
Даниэль Ловиц отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Шарлотт.
90+3'
Удар заблокирован. Бил Родольфо Алоко (Шарлотт). Длинный пас делал Эшли Вествуд.
90+3'
Jack Maher отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Шарлотт.
90+2'
Момент не реализован! Кристиан Эспиноса (Нэшвилл). Пас отдал Патрик Язбек.
90+2'
Хани Мухтар (Нэшвилл) получил желтую карточку.
90+1'
Кристиян Калина отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нэшвилл.
90+1'
Хани Мухтар (Нэшвилл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Кристиян Калина (Шарлотт). Пас отдал Сэм Сарридж.
90'
Сколько минут добавил судья? 9.
90'
Гол! 1:2! Archie Goodwin (Шарлотт) забил с пенальти.
88'
Archie Goodwin (Шарлотт) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
88'
Brian Schwake (Нэшвилл) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
88'
Родольфо Алоко (Шарлотт) заработал штрафной на правом фланге.
88'
Родольфо Алоко (Шарлотт) заработал штрафной на правом фланге.
87'
Моррисон Агьеманг (Шарлотт) заработал штрафной в атаке.
87'
Правила нарушил Патрик Язбек (Нэшвилл).
83'
Замена у команды Шарлотт. Пеп Бьель ушел, Родольфо Алоко вышел.
83'
Замена у команды Шарлотт. Идан Токломати ушел, Archie Goodwin вышел.
80'
Замена у команды Нэшвилл. Ахмед Касем ушел, Рид Бейкер-Уайтинг вышел.
78'
Пауза в матче. Травму получил Ахмед Касем (Нэшвилл).
77'
Пеп Бьель (Шарлотт) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Brian Schwake (Нэшвилл). Пас отдал Лука де ла Торре.
76'
Замена у команды Нэшвилл. Woobens Pacius ушел, Сэм Сарридж вышел.
76'
Замена у команды Нэшвилл. Уоррен Мадригаль ушел, Кристиан Эспиноса вышел.
74'
Даниэль Ловиц (Нэшвилл) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Даниэль Ловиц (Нэшвилл) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Момент не реализован! Ахмед Касем (Нэшвилл). Пас отдал Уоррен Мадригаль.
71'
Замена у команды Шарлотт. Kerwin Calderón Vargas ушел, Tyger Smalls вышел.
70'
Эшли Вествуд (Шарлотт) заработал штрафной на правом фланге.
70'
Эшли Вествуд (Шарлотт) заработал штрафной на правом фланге.
67'
Уоррен Мадригаль (Нэшвилл) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Брандт Бронико (Шарлотт).
66'
Натан Бирн (Шарлотт) заработал штрафной на правом фланге.
66'
Натан Бирн (Шарлотт) заработал штрафной на правом фланге.
65'
Момент не реализован! Идан Токломати (Шарлотт).
65'
Идан Токломати (Шарлотт) пробил, но Brian Schwake (Нэшвилл) спас команду.
64'
Даниэль Ловиц (Нэшвилл) получил желтую карточку за фол.
64'
Даниэль Ловиц (Нэшвилл) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
64'
Идан Токломати (Шарлотт) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
62'
Гол! 0:2! Забил Патрик Язбек (Нэшвилл). Ассистент - Хани Мухтар.
60'
Ахмед Касем (Нэшвилл) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Кристиян Калина (Шарлотт). Пас отдал Maxwell Woledzi .
59'
Гарри Тоффоло отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нэшвилл.
57'
Момент не реализован! Идан Токломати (Шарлотт). Длинный пас отдал Гарри Тоффоло.
56'
Правила нарушил Jack Maher (Нэшвилл).
56'
Kerwin Calderón Vargas (Шарлотт) заработал штрафной на левом фланге.
52'
Правила нарушил Даниэль Ловиц (Нэшвилл).
52'
Пеп Бьель (Шарлотт) заработал штрафной в атаке.
51'
Замена у команды Нэшвилл. Алекс Мьюил ушел, Хани Мухтар вышел.
51'
Замена у команды Нэшвилл. Алекс Мьюил ушел, Хани Мухтар вышел.
49'
Пауза в матче. Травму получил Алекс Мьюил (Нэшвилл).
47'
Моррисон Агьеманг отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нэшвилл.
45'
Замена у команды Шарлотт. Djibril Diani ушел, Брандт Бронико вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Шарлотт. Лиел Абада ушел, Лука де ла Торре вышел.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+2'
Уоррен Мадригаль (Нэшвилл) сыграл рукой.
45'
Сколько минут добавил судья? 2.
45'
Момент не реализован! Уоррен Мадригаль (Нэшвилл). Пас отдал Алекс Мьюил.
37'
Пауза окончена. Матч продолжается.
36'
Пауза в матче. Травму получил Kerwin Calderón Vargas (Шарлотт).
35'
Алекс Мьюил (Нэшвилл) получил желтую карточку за фол.
35'
Правила нарушил Алекс Мьюил (Нэшвилл).
35'
Kerwin Calderón Vargas (Шарлотт) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Правила нарушил Woobens Pacius (Нэшвилл).
32'
Тим Рим (Шарлотт) заработал штрафной в атаке.
30'
Правила нарушил Maxwell Woledzi (Нэшвилл).
30'
Идан Токломати (Шарлотт) заработал штрафной на правом фланге.
27'
Момент не реализован! Джош Бауэр (Нэшвилл). Длинный пас отдал Даниэль Ловиц.
27'
Момент не реализован! Уоррен Мадригаль (Нэшвилл). Пас отдал Алекс Мьюил.
21'
Правила нарушил Идан Токломати (Шарлотт).
21'
Правила нарушил Идан Токломати (Шарлотт).
19'
Правила нарушил Пеп Бьель (Шарлотт).
19'
Патрик Язбек (Нэшвилл) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Гарри Тоффоло (Шарлотт) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Уоррен Мадригаль (Нэшвилл).
14'
Гол! 0:1! Забил Эдвард Тагсет (Нэшвилл). Ассистент - Патрик Язбек.
13'
Уоррен Мадригаль (Нэшвилл) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Кристиян Калина (Шарлотт).
11'
Ахмед Касем (Нэшвилл) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Лиел Абада (Шарлотт).
6'
Удар заблокирован. Бил Kerwin Calderón Vargas (Шарлотт). Ассистент - Идан Токломати.
3'
Патрик Язбек (Нэшвилл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Кристиян Калина (Шарлотт).
1'
Правила нарушил Моррисон Агьеманг (Шарлотт).
1'
Уоррен Мадригаль (Нэшвилл) заработал штрафной в атаке.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
(К)
ОП
16
Пеп Бьель
АП
11
Лиел Абада
ПВ
28
Джибриль Диани
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
9
Идан Токломати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нэшвилл
22
Джош Бауэр
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Ахмед Касем
ПВ
17
Woobens Pacius
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
(К)
ЦФ
99
Brian Schwake
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Шарлотт
21
Tyler Miller
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
4
Эндрю Приветт
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
7
Арчи Гудвин
ЦФ
25
Tyger Smalls
ЦФ
37
Родольфо Алоко
РФ
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Мэттью Коркоран
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-1-2-3
1
Калина
15
Тоффоло
44
Агьеманг
13
Рим
14
Бирн
8
Вествуд
16
Бьель
11
Абада
9
Токломати
18
28
Диани
1-4-1-5
22
Бауэр
8
Язбек
2
Ловиц
3
20
Тагсет
11
Касем
17
99
5
19
Мьюил
41
Мадригаль
28
Диани
13
Бронико
13
Бронико
28
Диани
11
Абада
17
де ла Торре
17
де ла Торре
11
Абада
9
Токломати
7
Гудвин
7
Гудвин
9
Токломати
18
25
25
18
16
Бьель
37
Алоко
37
Алоко
16
Бьель
41
Мадригаль
7
Эспиноса
7
Эспиноса
41
Мадригаль
19
Мьюил
10
Мухтар
10
Мухтар
19
Мьюил
11
Касем
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
11
Касем
17
9
Сарридж
9
Сарридж
17
Остались в запасе
Шарлотт
Нэшвилл
21
Tyler Miller
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
4
Эндрю Приветт
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
1
Joe Willis
ВР
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Мэттью Коркоран
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
4
Эндрю Приветт
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Мэттью Коркоран
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Гэри Смит
Шарлотт
Точно не сыграют
Вилфрид Заа
ЛВ
Статистика матча Шарлотт - Нэшвилл
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
15
Количество передач
472
586
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.54
xGP (предотвращенные голы)
1.03
1.03
Информация о матче
Главный судья:
Рубиэль Васкес
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
Посещаемость:
26012
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- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
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Канзаc Сити
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2 : 1
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