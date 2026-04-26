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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Шарлотт
Нэшвилл - Шарлотт: обзор матча 26 апреля 2026
Нэшвилл
26.04.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 10 тур
4 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Шарлотт
19'
Х. Мухтар
25'
А. Касем
60'
С. Сарридж
74'
С. Сарридж
68'
П. Бьель
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Шарлотт
Завершен
Желтая карточка
Brian Schwake
87'
Замена
Shakur Mohammed
️️️️➡️️
Кристиан Эспиноса
86'
85'
Желтая карточка
Давид Шнегг
Желтая карточка
Алекс Мьюил
78'
76'
Замена
Tyger Smalls
️️️️➡️️
Kerwin Calderón Vargas
75'
Замена
Джибриль Диани
️️️️➡️️
Брандт Бронико
ГОЛ! 4:1!
Сэм Сарридж
74'
Замена
Алекс Мьюил
️️️️➡️️
Ахмед Касем
69'
68'
ГОЛ! 3:1!
Пеп Бьель
ГОЛ! 3:0!
Сэм Сарридж
60'
57'
Замена
Лиел Абада
️️️️➡️️
Родольфо Алоко
57'
Замена
Идан Токломати
️️️️➡️️
Арчи Гудвин
Замена
Сэм Сарридж
️️️️➡️️
Уоррен Мадригаль
46'
45'
+3'
35'
Замена
Давид Шнегг
️️️️➡️️
Гарри Тоффоло
34'
Травма
Гарри Тоффоло
ГОЛ! 2:0!
Ахмед Касем
25'
ГОЛ! 1:0!
Хани Мухтар
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нэшвилл
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Мэттью Коркоран
ОП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
10
Хани Мухтар
(К)
ЦП
11
Ахмед Касем
ПВ
99
Brian Schwake
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
4
Эндрю Приветт
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
(К)
ОП
13
Брандт Бронико
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Арчи Гудвин
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
37
Родольфо Алоко
РФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Шарлотт
21
Tyler Miller
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ОП
48
A. John
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Идан Токломати
ЦФ
25
Tyger Smalls
ЦФ
2-1-5-1-2
4
31
Нахар
16
Коркоран
2
Ловиц
7
Эспиноса
8
Язбек
10
Мухтар
3
11
Касем
41
Мадригаль
99
4-1-1-1-3
1
Калина
14
Бирн
44
Агьеманг
4
Приветт
15
Тоффоло
8
Вествуд
13
Бронико
16
Бьель
37
Алоко
18
7
Гудвин
7
Эспиноса
14
14
7
Эспиноса
41
Мадригаль
9
Сарридж
9
Сарридж
41
Мадригаль
11
Касем
19
Мьюил
19
Мьюил
11
Касем
15
Тоффоло
23
Шнегг
23
Шнегг
15
Тоффоло
13
Бронико
28
Диани
28
Диани
13
Бронико
37
Алоко
11
Абада
11
Абада
37
Алоко
7
Гудвин
9
Токломати
9
Токломати
7
Гудвин
18
25
25
18
Остались в запасе
Нэшвилл
Шарлотт
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
21
Tyler Miller
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
48
A. John
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
5
Jack Maher
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
48
A. John
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нэшвилл
Точно не сыграют
Chris Applewhite
ЦЗ
Томас Уильямс
ЦЗ
Шарлотт
Точно не сыграют
Тим Рим
ЦЗ
Статистика матча Нэшвилл - Шарлотт
2
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
8
Офсайды
2
0
Количество передач
618
374
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-1.71
-1.71
Информация о матче
Главный судья:
Джозеф Дикерсон
Стадион:
Геодис Парк
Посещаемость:
30109
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