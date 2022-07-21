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Товарищеские матчи. «Манчестер Сити» и «Арсенал» победили, «Челси» проиграл «Шарлотту»

В ночь на четверг состоялись три товарищеские матча с участием клубов АПЛ.

«Челси» уступил «Шарлотту» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

«Арсенал» со счетом 3:1 обыграл «Орландо Сити».

«Манчестер Сити» благодаря дублю Кевина Де Брюйне добыл победу над мексиканской «Америкой» – 2:1.

Товарищеские матчи

Шарлотт (США) – Челси (Англия) – 1:1 (0:1), по пенальти – 5:3

Голы: 0:1 – Пулишич, 30; 1:1 – Риос (с пенальти), 90.

Орландо Сити (США) – Арсенал (Англия) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Мартинелли, 5; 1:1 – Торрес, 29; 1:2 – Нкетиа, 66; 1:3 – Нелсон, 80.

Манчестер Сити (Англия) – Америка (Мексика) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 30; 1:1 – Мартин, 43; 2:1 – Де Брюйне, 45.

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Источник: «Бомбардир»

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