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  • Северная Македония – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Северная Македония – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

13 октября 2025, 20:35
Северная Македония
13.10.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Казахстан
74' Э. Барди
54' Д. Караман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Bojan Ilievski
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
22
Исник Алими
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
10
Энис Барди
(К) АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Нуралы Алип
(К) ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Ислам Чесноков
ПВ
17
Иван Свиридов
ПВ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
21
Яни Атанасов
ОП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
21
Лука Станковски
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
11
Эльмин Растодер
ЦФ
Казахстан
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Дамир Касабулат
ЦЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
8
Даурен Жумат
ПВ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
3-4-2-1
23
Димитриевски
8
Алиоски
5
Зайков
2
4
19
Ристовски
14
Велкоски
22
Алими
7
Эльмас
10
Барди
9
Миовски
3-1-1-3-2
12
Сейсен
5
Каиров
3
Алип
6
Касым
5
Куат
11
Вороговский
17
Свиридов
19
Зайнутдинов
7
Кенжебек
9
Чесноков
18
Караман
4
Серафимов
4
Серафимов
14
Велкоски
18
Костадинов
18
Костадинов
14
Велкоски
9
Миовски
11
Чурлинов
11
Чурлинов
9
Миовски
22
Алими
9
Трайковски
9
Трайковски
22
Алими
19
Ристовски
11
Растодер
11
Растодер
19
Ристовски
19
Зайнутдинов
15
Касабулат
15
Касабулат
19
Зайнутдинов
11
Вороговский
14
Жагоров
14
Жагоров
11
Вороговский
18
Караман
23
Халматов
23
Халматов
18
Караман
7
Кенжебек
8
Жумат
8
Жумат
7
Кенжебек
17
Свиридов
17
Шушеначев
17
Шушеначев
17
Свиридов
Остались в запасе
Северная Македония
Казахстан
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
21
Лука Станковски
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Георгий Жуков
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
21
Лука Станковски
ЦП
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Георгий Жуков
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Северная Македония - Казахстан
1
5
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
20
15
Офсайды
0
1
Количество передач
443
313
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.57

Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония против Казахстана, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Казахстан

Северная Македония – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Северная Македония
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