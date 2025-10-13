13.10.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Северная Македония
Северная Македония
3-4-2-1
23
Димитриевски
8
Алиоски
5
Зайков
2
4
19
Ристовски
14
Велкоски
22
Алими
7
Эльмас
10
Барди
9
Миовски
3-1-1-3-2
12
Сейсен
5
Каиров
3
Алип
6
Касым
5
Куат
11
Вороговский
17
Свиридов
19
Зайнутдинов
7
Кенжебек
9
Чесноков
18
Караман
4
Серафимов
4
Серафимов
14
Велкоски
18
Костадинов
18
Костадинов
14
Велкоски
9
Миовски
11
Чурлинов
11
Чурлинов
9
Миовски
22
Алими
9
Трайковски
9
Трайковски
22
Алими
19
Ристовски
11
Растодер
11
Растодер
19
Ристовски
19
Зайнутдинов
15
Касабулат
15
Касабулат
19
Зайнутдинов
11
Вороговский
14
Жагоров
14
Жагоров
11
Вороговский
18
Караман
23
Халматов
23
Халматов
18
Караман
7
Кенжебек
8
Жумат
8
Жумат
7
Кенжебек
17
Свиридов
17
Шушеначев
17
Шушеначев
17
Свиридов
Остались в запасе
Северная Македония
Казахстан
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
21
Лука Станковски
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Георгий Жуков
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
21
Лука Станковски
ЦП
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Георгий Жуков
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Северная Македония - Казахстан
1
5
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
20
15
Офсайды
0
1
Количество передач
443
313
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.57
Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония против Казахстана, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Казахстан
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»