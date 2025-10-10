Введите ваш ник на сайте
  • Отбор ЧМ-2026. Украина обыграла на выезде Исландию (5:3), Бельгия не справилась с Северной Македонией (0:0)

Отбор ЧМ-2026. Украина обыграла на выезде Исландию (5:3), Бельгия не справилась с Северной Македонией (0:0)

Вчера, 23:50

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 обыграла в гостях Исландию. Команды на двоих забили восемь голов. Дубль у Руслана Малиновского.

Украина занимает второе место в группе, Исландия – третье.

В другой встрече Бельгия дома не смогла победить Северную Македонию.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 7 тур
Исландия - Украина - 3:5 (1:1)
Голы: 0:1 - Р. Малиновский, 14; 1:1 - М. Эгилл Эллертссон, 35; 1:2 - А. Гуцуляк, 45; 1:3 - Р. Малиновский, 45+5; 2:3 - А. Гюдмюндссон, 59; 3:3 - А. Гюдмюндссон, 75; 3:4 - И. Калюжный, 85; 3:5 - О. Очеретко, 88.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа J. 7 тур
Бельгия - Северная Македония - 0:0 (0:0)
