Отбор ЧМ-2026. Украина обыграла на выезде Исландию (5:3), Бельгия не справилась с Северной Македонией (0:0)

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 обыграла в гостях Исландию. Команды на двоих забили восемь голов. Дубль у Руслана Малиновского.

Украина занимает второе место в группе, Исландия – третье.

В другой встрече Бельгия дома не смогла победить Северную Македонию.