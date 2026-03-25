Дания – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.92

25 марта 2026 9:31
Дания - Северная Македония
26 мар. 2026, четверг 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
1.92
Победа Дании и тотал больше 2.5
26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Дания примет Северную Македонию. Хозяева обладают мощной атакой и стабильно забивают в каждом матче отбора. Гости находятся в неплохой форме, но пропускают много.

Дания

Датская сборная подходит к матчу в отличной атакующей форме. Команда забивает в 5 последних матчах квалификации ЧМ и в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти играх датчане забили 16 голов (в среднем 3.20 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). При этом команда пропускает в 3 последних матчах квалификации.

Северная Македония

Македонская сборная также показывает неплохие результаты в отборе. Команда не проигрывает в 7 из 8 последних матчей квалификации ЧМ. В последних пяти матчах северомакедонцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 8 (в среднем 1.60). В последнем матче команда крупно уступила Уэльсу (1:7).

Факты о командах:

Дания

  • Забивает в 5 последних матчах квалификации ЧМ
  • Забивает в 5 последних матчах во всех турнирах
  • Пропускает в 3 последних матчах квалификации
  • В последних 5 играх: 3.20 забито, 1.40 пропущено

Северная Македония

  • Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей квалификации ЧМ
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 1.60 пропущено

История личных встреч

В личных встречах команды обменивались результатами. В 2013 году Северная Македония обыграла Данию в товарищеском матче (3:0). В квалификации Евро-1996 Дания выиграла дома (1:0) и сыграла вничью в гостях (1:1).

Прогноз на матч Дания – Северная Македония

Дания демонстрирует феноменальную результативность – 3.20 гола за матч в последних 5 играх. Команда забивает в каждом матче и будет играть на победу дома. Оборона датчан не идеальна (1.40 пропущенных), но против атаки соперника этого должно хватить.

Северная Македония стабильна в отборе (7 из 8 матчей без поражений), но разгром от Уэльса (1:7) показал уязвимость обороны против сильных соперников. Гости будут пытаться навязать борьбу, но вряд ли смогут сдержать атаку Дании.

Учитывая атакующую мощь хозяев и проблемы гостей в обороне, Дания должна побеждать. Северная Македония способна забить, но вряд ли это спасет их от поражения.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Дании и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.92
  • Индивидуальный тотал Дании больше 2.5

1.92
Победа Дании и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Македония Дания
Другие прогнозы
26.03.2026
20:00
2.70
Лига наций, Переходные матчи
Гибралтар - Латвия
Гибралтар не проиграет (X1)
26.03.2026
20:00
2.25
Товарищеские матчи. Сборные
Кипр - Беларусь
Победа Кипра
26.03.2026
20:00
1.63
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Турция - Румыния
Тотал голов больше 2.5
26.03.2026
22:45
1.77
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Словакия - Косово
Косово не проиграет (X2)
26.03.2026
22:45
1.98
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Чехия - Ирландия
Победа Чехии
26.03.2026
22:45
2.00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Уэльс - Босния и Герцеговина
Обе забьют — да
