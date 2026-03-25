26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Дания примет Северную Македонию. Хозяева обладают мощной атакой и стабильно забивают в каждом матче отбора. Гости находятся в неплохой форме, но пропускают много.

Дания

Датская сборная подходит к матчу в отличной атакующей форме. Команда забивает в 5 последних матчах квалификации ЧМ и в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти играх датчане забили 16 голов (в среднем 3.20 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). При этом команда пропускает в 3 последних матчах квалификации.

Северная Македония

Македонская сборная также показывает неплохие результаты в отборе. Команда не проигрывает в 7 из 8 последних матчей квалификации ЧМ. В последних пяти матчах северомакедонцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 8 (в среднем 1.60). В последнем матче команда крупно уступила Уэльсу (1:7).

Факты о командах:

История личных встреч

В личных встречах команды обменивались результатами. В 2013 году Северная Македония обыграла Данию в товарищеском матче (3:0). В квалификации Евро-1996 Дания выиграла дома (1:0) и сыграла вничью в гостях (1:1).

Прогноз на матч Дания – Северная Македония

Дания демонстрирует феноменальную результативность – 3.20 гола за матч в последних 5 играх. Команда забивает в каждом матче и будет играть на победу дома. Оборона датчан не идеальна (1.40 пропущенных), но против атаки соперника этого должно хватить.

Северная Македония стабильна в отборе (7 из 8 матчей без поражений), но разгром от Уэльса (1:7) показал уязвимость обороны против сильных соперников. Гости будут пытаться навязать борьбу, но вряд ли смогут сдержать атаку Дании.

Учитывая атакующую мощь хозяев и проблемы гостей в обороне, Дания должна побеждать. Северная Македония способна забить, но вряд ли это спасет их от поражения.

