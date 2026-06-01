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  • Турция – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Турция – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

1 июня, 19:20
Турция
01.06.2026, понедельник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Северная Македония
2' О. Кекчю 16' Д. Узун 53' Д. Гюль 70' Б. Йилмаз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
(К) ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
26
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
(К) ВР
10
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Imran Fetai
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
8
Агон Элези
ОП
21
Яни Атанасов
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
17
Azer Omeragikj
ЦФ
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
25
Самет Акайдын
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
20
Эге Тикназ
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Юсуф Сари
ПП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Арал Симсир
ЛВ
Северная Македония
1
Дамьян Шишковски
ВР
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
22
Din Alomerovic
ЦЗ
0
Георгие Янкулов
ЦЗ
26
Darko Angjeleski
ЦП
20
Сефер Эмини
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
15
Эльмин Растодер
ЦФ
24
Darko Dodev
ЦФ
0
Давор Талеский
ЦФ
4-3-1-2
12
Баиндыр
13
Эльмали
15
Кабак
4
Сеюнджу
18
Мюлдюр
5
Озкан
6
Кекчю
19
Акгюн
24
Айдын
26
Узун
9
Гюль
4-2-1-1-2
23
Димитриевски
5
Зайков
13
2
10
Алиоски
8
Элези
21
Атанасов
14
Велкоски
7
Эльмас
9
Миовски
17
12
Баиндыр
23
Зенгезер
23
Зенгезер
12
Баиндыр
15
Кабак
25
Акайдын
25
Акайдын
15
Кабак
6
Кекчю
22
Айхан
22
Айхан
6
Кекчю
4
Сеюнджу
3
Демирал
3
Демирал
4
Сеюнджу
13
Эльмали
2
Челик
2
Челик
13
Эльмали
19
Акгюн
17
Кахведжи
17
Кахведжи
19
Акгюн
5
Озкан
20
Тикназ
20
Тикназ
5
Озкан
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
18
Мюлдюр
24
Айдын
8
Гюлер
8
Гюлер
24
Айдын
9
Гюль
21
Йилмаз
21
Йилмаз
9
Гюль
26
Узун
11
Симсир
11
Симсир
26
Узун
13
25
Манев
25
Манев
13
6
Муслиу
6
Муслиу
5
Зайков
4
Серафимов
4
Серафимов
5
Зайков
17
22
22
17
21
Атанасов
20
Эмини
20
Эмини
21
Атанасов
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
10
Алиоски
16
Николов
16
Николов
10
Алиоски
14
Велкоски
11
Чурлинов
11
Чурлинов
14
Велкоски
7
Эльмас
15
Растодер
15
Растодер
7
Эльмас
8
Элези
24
24
8
Элези
23
Димитриевски
0
Талеский
0
Талеский
23
Димитриевски
Остались в запасе
Турция
Северная Македония
1
Мерт Гюнок
ВР
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Дамьян Шишковски
ВР
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
0
Георгие Янкулов
ЦЗ
26
Darko Angjeleski
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
0
Георгие Янкулов
ЦЗ
26
Darko Angjeleski
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Турция - Северная Македония
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
14
12
Офсайды
1
1
Количество передач
533
362
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию Турция против Северной Македонии товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется июня в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Мальта

Турция – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Северная Македония Турция
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