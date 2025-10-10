10.10.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
3-3-3-1
1
Куртуа
2
Дебаст
3
Теате
21
Кастань
20
Ванакен
23
Раскин
5
Де Куйпер
10
Троссард
7
Де Брюйне
22
Салемакерс
11
Доку
4-1-2-2-1
23
Димитриевски
5
Зайков
6
Муслиу
3
Ашковски
8
Алиоски
21
Атанасов
4
18
Костадинов
10
Барди
7
Эльмас
9
Миовски
5
Де Куйпер
18
Сейс
18
Сейс
5
Де Куйпер
21
Кастань
15
Менье
15
Менье
21
Кастань
20
Ванакен
24
Онана
24
Онана
20
Ванакен
10
Троссард
19
Фофана
19
Фофана
10
Троссард
22
Салемакерс
11
Опенда
11
Опенда
22
Салемакерс
22
Алими
22
Алими
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
6
Муслиу
14
Велкоски
14
Велкоски
6
Муслиу
3
Ашковски
11
Чурлинов
11
Чурлинов
3
Ашковски
Остались в запасе
Бельгия
Северная Македония
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Деян Илиев
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
21
Лука Станковски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
11
Эльмин Растодер
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
21
Лука Станковски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
11
Эльмин Растодер
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Бельгия - Северная Македония
3
2
Всего ударов по воротам
25
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
13
2
Нарушения
15
8
Офсайды
2
0
Количество передач
690
203
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
63
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
20
0
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.24
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Северной Македонии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Северная Македония
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Источник: «Бомбардир»