Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Димитриевски Столе
|Райо Вальекано
|Вра
|29
|4
|0
|0
|0
|0
|22
|Шишковски Дамьян
|Работнички
|Вра
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|12
|Илиев Деян
|Арсенал
|Вра
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|23
|Ашковски Стефан
|Нет клуба
|Защ
|31
|5
|0
|0
|1
|0
|6
|Муслиу Визар
|Фехервар
|Защ
|28
|5
|0
|0
|1
|0
|2
|Тодороски Тодор
|Раднички
|Защ
|24
|5
|0
|1
|0
|1
|3
|Зайков Джоко
|Шарлеруа
|Защ
|28
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|Серафимов Никола
|Залаэгерсег
|Защ
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|Ристевски Кирче
|Уйпешт
|Защ
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|13
|Ристовски Стефан
|Динамо
|Защ
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|Бейтулай Эгзон
|Шкендия
|Защ
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|17
|Барди Энис
|Трабзонспор
|Пол
|27
|6
|2
|1
|2
|0
|21
|Эльмас Эльйиф
|Наполи
|Пол
|23
|6
|0
|0
|1
|0
|20
|Спировски Стефан
|АЕК
|Пол
|32
|5
|0
|0
|0
|0
|26
|Ристовски Милан
|Спартак Тр
|Пол
|24
|5
|1
|0
|0
|0
|16
|Николов Бобан
|Шериф
|Пол
|28
|4
|1
|0
|1
|0
|Бабунски Давид
|Дебрецен
|Пол
|29
|3
|0
|0
|2
|0
|14
|Велкоски Дарко
|Риека
|Пол
|27
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|Дориев Люпче
|Шкендия
|Пол
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|15
|Атанасов Яни
|Хайдук
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|Фазлагич Энис
|Жилина
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Гроздановски Томче
|ВиОн
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Алиоски Эзган
|Фенербахче
|Нап
|31
|6
|0
|1
|1
|0
|23
|Миовски Боян
|Абердин
|Нап
|23
|6
|2
|0
|1
|0
|9
|Трайковски Александар
|Ольборг
|Нап
|30
|5
|0
|0
|0
|0
|Бабунски Дориан
|Нет клуба
|Нап
|26
|4
|0
|1
|0
|0
|25
|Чурлинов Дарко
|Бернли
|Нап
|22
|3
|1
|0
|0
|0
|17
|Этеми Валон
|Нет клуба
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 6