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    Состав сборной Северной Македонии по футболу

    Сайт www.ffm.com.mk
    Стадион Тоше Проески
    Тренер Игор Ангеловски
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Димитриевски Столе Райо Вальекано Райо Вальекано Северная Македония Вра 29 4 0 0 0 0
    22 Шишковски Дамьян Работнички Работнички Северная Македония Вра 27 1 0 0 0 0
    12 Илиев Деян Арсенал Арсенал Северная Македония Вра 28 1 0 0 0 0
    23 Ашковски Стефан Нет клуба Северная Македония Защ 31 5 0 0 1 0
    6 Муслиу Визар Фехервар Фехервар Северная Македония Защ 28 5 0 0 1 0
    2 Тодороски Тодор Раднички Раднички Северная Македония Защ 24 5 0 1 0 1
    3 Зайков Джоко Шарлеруа Шарлеруа Северная Македония Защ 28 3 0 0 0 0
    5 Серафимов Никола Залаэгерсег Залаэгерсег Северная Македония Защ 23 3 0 0 0 0
    4 Ристевски Кирче Уйпешт Уйпешт Северная Македония Болгария Защ 32 2 0 0 0 0
    13 Ристовски Стефан Динамо Динамо Северная Македония Защ 31 1 0 0 0 0
    2 Бейтулай Эгзон Шкендия Шкендия Северная Македония Защ 29 1 0 0 0 0
    17 Барди Энис Трабзонспор Трабзонспор Северная Македония Пол 27 6 2 1 2 0
    21 Эльмас Эльйиф Наполи Наполи Северная Македония Пол 23 6 0 0 1 0
    20 Спировски Стефан АЕК АЕК Северная Македония Пол 32 5 0 0 0 0
    26 Ристовски Милан Спартак Тр Спартак Тр Северная Македония Пол 24 5 1 0 0 0
    16 Николов Бобан Шериф Шериф Северная Македония Пол 28 4 1 0 1 0
    Бабунски Давид Дебрецен Дебрецен Северная Македония Пол 29 3 0 0 2 0
    14 Велкоски Дарко Риека Риека Северная Македония Пол 27 3 0 0 1 0
    3 Дориев Люпче Шкендия Шкендия Северная Македония Пол 27 1 0 0 0 0
    15 Атанасов Яни Хайдук Хайдук Северная Македония Пол 23 1 0 0 0 0
    Фазлагич Энис Жилина Жилина Северная Македония Пол 22 1 0 0 0 0
    5 Гроздановски Томче ВиОн ВиОн Северная Македония Пол 22 1 0 0 0 0
    8 Алиоски Эзган Фенербахче Фенербахче Северная Македония Швейцария Нап 31 6 0 1 1 0
    23 Миовски Боян Абердин Абердин Северная Македония Нап 23 6 2 0 1 0
    9 Трайковски Александар Ольборг Ольборг Северная Македония Нап 30 5 0 0 0 0
    Бабунски Дориан Нет клуба Северная Македония Нап 26 4 0 1 0 0
    25 Чурлинов Дарко Бернли Бернли Северная Македония Нап 22 3 1 0 0 0
    17 Этеми Валон Нет клуба Северная Македония Нап 25 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 6
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