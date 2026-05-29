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  • Босния и Герцеговина – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

Босния и Герцеговина – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

29 мая, 20:20
Босния и Герцеговина
29.05.2026, пятница, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Северная Македония
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
22
Мартин Зломислич
ВР
7
Амар Дедич
ЦЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
19
Керим Алайбегович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
11
Эсмир Байрактаревич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
19
Йово Лукич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
3
Себастьян Эррера
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
18
Георгие Янкулов
ПЗ
21
Яни Атанасов
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
9
Боян Миовски
ЦФ
11
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
3
Арьян Малич
ЦЗ
5
Сеад Колашинац
ЦЗ
17
Дзенис Бурнич
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Эрмин Махмич
ЦП
15
Амар Мемич
ЦП
13
Иван Башич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Северная Македония
1
Давор Талеский
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Imran Fetai
ЦЗ
3
Din Alomerovic
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
15
Агон Элези
ОП
26
Дарко Ангьелески
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
20
Сефер Эмини
ЦП
24
Darko Dodev
ЦФ
17
Azer Omeragikj
ЦФ
4-3-3
22
Зломислич
7
Дедич
21
Радельич
2
Муякич
18
Катич
19
Алайбегович
8
Гигович
6
Тахирович
19
Лукич
9
Баждар
11
Байрактаревич
4-1-3-2
23
Димитриевски
18
Янкулов
6
Муслиу
5
Зайков
3
Эррера
21
Атанасов
14
Велкоски
16
Николов
7
Эльмас
11
Растодер
9
Миовски
18
Катич
3
Хаджикадунич
3
Хаджикадунич
18
Катич
19
Алайбегович
24
Челик
24
Челик
19
Алайбегович
21
Радельич
4
Мухаремович
4
Мухаремович
21
Радельич
6
Тахирович
3
Малич
3
Малич
6
Тахирович
7
Дедич
17
Бурнич
17
Бурнич
7
Дедич
8
Гигович
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
8
Гигович
19
Лукич
16
Махмич
16
Махмич
19
Лукич
2
Муякич
15
Мемич
15
Мемич
2
Муякич
9
Баждар
10
Демирович
10
Демирович
9
Баждар
23
Димитриевски
12
Шишковски
12
Шишковски
23
Димитриевски
7
Эльмас
8
Алиоски
8
Алиоски
7
Эльмас
5
Зайков
13
13
5
Зайков
3
Эррера
3
3
3
Эррера
14
Велкоски
4
Серафимов
4
Серафимов
14
Велкоски
6
Муслиу
25
Манев
25
Манев
6
Муслиу
21
Атанасов
15
Элези
15
Элези
21
Атанасов
16
Николов
26
Ангьелески
26
Ангьелески
16
Николов
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
18
Янкулов
11
Чурлинов
11
Чурлинов
18
Янкулов
11
Растодер
17
17
11
Растодер
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Северная Македония
1
Никола Васили
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЦЗ
13
Иван Башич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
1
Давор Талеский
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
20
Сефер Эмини
ЦП
24
Darko Dodev
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЦЗ
13
Иван Башич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
1
Давор Талеский
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
20
Сефер Эмини
ЦП
24
Darko Dodev
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Босния и Герцеговина - Северная Македония
1
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
12
19
Офсайды
4
0
Сейвы
1
3
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию Босния и Герцеговина против Северной Македонии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Северная Македония

Босния и Герцеговина – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Северная Македония Босния и Герцеговина
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