29.05.2026, пятница, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Составы команд
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Северная Македония
1
Давор Талеский
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Imran Fetai
ЦЗ
3
Din Alomerovic
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
15
Агон Элези
ОП
26
Дарко Ангьелески
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
20
Сефер Эмини
ЦП
24
Darko Dodev
ЦФ
17
Azer Omeragikj
ЦФ
4-3-3
22
Зломислич
7
Дедич
21
Радельич
2
Муякич
18
Катич
19
Алайбегович
8
Гигович
6
Тахирович
19
Лукич
9
Баждар
11
Байрактаревич
4-1-3-2
23
Димитриевски
18
Янкулов
6
Муслиу
5
Зайков
3
Эррера
21
Атанасов
14
Велкоски
16
Николов
7
Эльмас
11
Растодер
9
Миовски
18
Катич
3
Хаджикадунич
3
Хаджикадунич
18
Катич
19
Алайбегович
24
Челик
24
Челик
19
Алайбегович
21
Радельич
4
Мухаремович
4
Мухаремович
21
Радельич
6
Тахирович
3
Малич
3
Малич
6
Тахирович
7
Дедич
17
Бурнич
17
Бурнич
7
Дедич
8
Гигович
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
8
Гигович
19
Лукич
16
Махмич
16
Махмич
19
Лукич
2
Муякич
15
Мемич
15
Мемич
2
Муякич
9
Баждар
10
Демирович
10
Демирович
9
Баждар
23
Димитриевски
12
Шишковски
12
Шишковски
23
Димитриевски
7
Эльмас
8
Алиоски
8
Алиоски
7
Эльмас
5
Зайков
13
13
5
Зайков
3
Эррера
3
3
3
Эррера
14
Велкоски
4
Серафимов
4
Серафимов
14
Велкоски
6
Муслиу
25
Манев
25
Манев
6
Муслиу
21
Атанасов
15
Элези
15
Элези
21
Атанасов
16
Николов
26
Ангьелески
26
Ангьелески
16
Николов
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
18
Янкулов
11
Чурлинов
11
Чурлинов
18
Янкулов
11
Растодер
17
17
11
Растодер
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Северная Македония
1
Никола Васили
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЦЗ
13
Иван Башич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
1
Давор Талеский
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
20
Сефер Эмини
ЦП
24
Darko Dodev
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЦЗ
13
Иван Башич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
1
Давор Талеский
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
20
Сефер Эмини
ЦП
24
Darko Dodev
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Босния и Герцеговина - Северная Македония
1
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
12
19
Офсайды
4
0
Сейвы
1
3
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию Босния и Герцеговина против Северной Македонии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 21:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»