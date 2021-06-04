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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония - Казахстан
Северная Македония - Казахстан: обзор матча 04 июня 2021
Северная Македония
04.06.2021, пятница, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Казахстан
35'
Э. Алиоски (П)
57'
И. Тричковски
74'
М. Ристовски
76'
Д. Чурлинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Северная Македония - Казахстан
Замена
К. Велкоски
️️️️
Б. Николов
81'
Замена
Э. Бейтулай
️️️️
С. Ристовски
81'
ГОЛ! 4:0!
Д. Чурлинов
Пас отдал
А. Трайковски
76'
ГОЛ! 3:0!
М. Ристовски
Пас отдал
А. Трайковски
74'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Т. Костадинов
73'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Э. Эльмас
73'
Замена
М. Ристовски
️️️️
И. Тричковски
62'
Замена
Д. Аврамовски
️️️️
Г. Пандев
62'
ГОЛ! 2:0!
И. Тричковски
Пас отдал
Т. Костадинов
57'
Желтая карточка
Т. Костадинов
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Алиоски
35'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Северная Македония - Казахстан
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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