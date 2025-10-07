Казахстан пытался переманить защитника сборной России

Игрок «Балтики» Мингиян Бевеев подтвердил, что ему предлагали выступать за сборную Казахстана.
– В 2022 году был слух, что тебя хочет взять сборная Казахстана. Что ты знаешь об этом?
– Ну, это правда. Просто произошло какое-то недоразумение. Тогдашний тренер сборной Казахстана Магомед Адиев думал, что я гражданин страны. Но он ошибся.
Когда Адиев мне позвонил, я ему сказал, что практически его земляк – с юга России. Тогда он понял, что информация на Transfermarkt по мне ложная.
После нашего разговора в прессе вышла новость и начал распространяться слух про смену гражданства. Однако сейчас я в сборной России.
- Бевеев пришел в «Балтику» летом свободным агентом.
- У Мингияна 11 матчей в сезоне РПЛ из 11.
- 29-летний уроженец Элисты вызван в сборную России на октябрьские матчи.
Источник: Metaratings