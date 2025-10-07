Казахстан пытался переманить защитника сборной России

Игрок «Балтики» Мингиян Бевеев подтвердил, что ему предлагали выступать за сборную Казахстана.

– В 2022 году был слух, что тебя хочет взять сборная Казахстана. Что ты знаешь об этом?

– Ну, это правда. Просто произошло какое-то недоразумение. Тогдашний тренер сборной Казахстана Магомед Адиев думал, что я гражданин страны. Но он ошибся.

Когда Адиев мне позвонил, я ему сказал, что практически его земляк – с юга России. Тогда он понял, что информация на Transfermarkt по мне ложная.

После нашего разговора в прессе вышла новость и начал распространяться слух про смену гражданства. Однако сейчас я в сборной России.