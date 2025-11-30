Бевеев рассказал, как диванные эксперты мотивируют «Балтику»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев отметил одно из качеств главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Я бы выделил у Андрея Викторовича дисциплину. Каждый должен заниматься своим делом. Мы об этом говорим, тренерский штаб, персонал, футболисты выполняют то, что должны. И это большая заслуга Андрея Викторовича, что он смог нас сплотить, дать людям указания, что все на поле должны выполнять свою работу.

Это мотивация от экспертов простых или диванных, что когда-то мы должны посыпаться. Для нас это мотивация, для всей команды. Показать людям, что могут на нас смотреть с другой стороны.

Повторить путь «Лестера» [в сезоне-2015/16 команда выиграла чемпионат Англии, обойдя топ-клубы]? Не знаю, посмотрим в конце сезона. Если бы я не верил, то в футбол бы не играл. Хочется вериться в лучшее», – сказал Бевеев.