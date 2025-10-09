10 октября в Астане сборная Казахстана сыграет с Лихтенштейном в рамках 7 тура квалификации чемпионата мира. Обе команды идут в нижней части таблицы, но хозяева выглядят явным фаворитом и постараются одержать первую домашнюю победу в отборе.

Казахстан

Казахстан переживает неудачную серию: три поражения подряд и 0 голов в этих встречах. При этом команда всe же создаeт моменты – забивала в каждом из трeх предыдущих туров перед провалом в Бельгии. Важно отметить, что на своeм поле казахстанцы обычно действуют активнее: больше прессингуют и опаснее на стандартах. Проблемой остаeтся защита, которая за последние пять матчей пропустила 12 голов. Несмотря на это, разница в уровне с предстоящим соперником колоссальная – Казахстан должен контролировать игру и владеть территорией.

Лихтенштейн

Гости идут без очков и практически без шансов на успех. В последних пяти матчах команда не забила ни одного гола, а пропустила 20. Дефицит скорости и организации обороны делает Лихтенштейн одной из самых уязвимых сборных Европы. На выезде ситуация традиционно катастрофическая: восемь поражений подряд с общим счeтом 1:29. Основная задача гостей – не проиграть крупно, но сдержать хозяев в Астане им будет непросто.

Факты о командах

Казахстан

Проиграл 4 последних матча подряд

В среднем: 0.60 забитых, 2.40 пропущенных голов за 5 матчей

Забивает в 3 последних встречах

Пропускает в 4 последних матчах

Лихтенштейн

Проиграл 8 последних матчей

Не забивает в 8 из 10 последних встреч

Пропускает в среднем 4.00 гола за игру

В последних 5 матчах – 20 пропущенных мячей

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:2 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Лихтенштейн 0 : 2 Казахстан

Прогноз на матч Казахстан – Лихтенштейн

Хозяева должны воспользоваться шансом прервать неудачную серию. При своих болельщиках Казахстан будет играть первым номером, а Лихтенштейн с первых минут уйдeт в оборону. Потенциал атаки у гостей минимален, и даже один быстрый пропущенный мяч может полностью сломить их сопротивление. Казахстану по силам выиграть уверенно, не дав сопернику забить.

