Казахстан – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.80

09 октября 2025 8:00
Казахстан - Лихтенштейн
10 окт. 2025, пятница 17:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Фора (-2) на Казахстан
Сделать ставку

10 октября в Астане сборная Казахстана сыграет с Лихтенштейном в рамках 7 тура квалификации чемпионата мира. Обе команды идут в нижней части таблицы, но хозяева выглядят явным фаворитом и постараются одержать первую домашнюю победу в отборе.

Казахстан

Казахстан переживает неудачную серию: три поражения подряд и 0 голов в этих встречах. При этом команда всe же создаeт моменты – забивала в каждом из трeх предыдущих туров перед провалом в Бельгии. Важно отметить, что на своeм поле казахстанцы обычно действуют активнее: больше прессингуют и опаснее на стандартах. Проблемой остаeтся защита, которая за последние пять матчей пропустила 12 голов. Несмотря на это, разница в уровне с предстоящим соперником колоссальная – Казахстан должен контролировать игру и владеть территорией.

Лихтенштейн

Гости идут без очков и практически без шансов на успех. В последних пяти матчах команда не забила ни одного гола, а пропустила 20. Дефицит скорости и организации обороны делает Лихтенштейн одной из самых уязвимых сборных Европы. На выезде ситуация традиционно катастрофическая: восемь поражений подряд с общим счeтом 1:29. Основная задача гостей – не проиграть крупно, но сдержать хозяев в Астане им будет непросто.

Факты о командах

Казахстан

  • Проиграл 4 последних матча подряд
  • В среднем: 0.60 забитых, 2.40 пропущенных голов за 5 матчей
  • Забивает в 3 последних встречах
  • Пропускает в 4 последних матчах

Лихтенштейн

  • Проиграл 8 последних матчей
  • Не забивает в 8 из 10 последних встреч
  • Пропускает в среднем 4.00 гола за игру
  • В последних 5 матчах – 20 пропущенных мячей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Лихтенштейн
0 : 2
25.03.2025
Казахстан

Прогноз на матч Казахстан – Лихтенштейн

Хозяева должны воспользоваться шансом прервать неудачную серию. При своих болельщиках Казахстан будет играть первым номером, а Лихтенштейн с первых минут уйдeт в оборону. Потенциал атаки у гостей минимален, и даже один быстрый пропущенный мяч может полностью сломить их сопротивление. Казахстану по силам выиграть уверенно, не дав сопернику забить.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-2) на Казахстан – коэффициент 1.80
  • Победа Казахстана всухую – коэффициент 2.00

1.80
Фора (-2) на Казахстан
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Лихтенштейн Казахстан
Рекомендуем
18+
