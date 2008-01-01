Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|12
|Шацкий Игорь
|Шахтер
|Вра
|33
|6
|0
|0
|1
|0
|22
|Марочкин Александр
|Окжетпес
|Защ
|32
|6
|0
|0
|1
|0
|3
|Алип Нуралы
|Зенит
|Защ
|23
|6
|0
|0
|1
|1
|Каиров Багдат
|Тобол
|Защ
|29
|6
|0
|0
|1
|0
|2
|Малый Сергей
|Астана
|Защ
|32
|5
|0
|0
|1
|0
|5
|Куат Исламбек
|Астана
|Защ
|30
|5
|0
|0
|2
|0
|19
|Досмагамбетов Тимур
|Астана
|Защ
|33
|4
|0
|0
|1
|0
|Габышев Михаил
|Астана
|Защ
|33
|3
|1
|1
|0
|0
|6
|Ахметов Елдос
|Астана
|Защ
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|Суюмбаев Гафуржан
|Кайрат
|Защ
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|20
|Быстров Марат
|Ахмат
|Защ
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Дарабаев Аслан
|Кайрат
|Пол
|34
|6
|1
|1
|1
|0
|11
|Вороговский Ян
|Кайрат
|Пол
|26
|6
|1
|1
|0
|0
|16
|Оразов Рамазан
|Аксу
|Пол
|25
|6
|0
|1
|2
|0
|10
|Жарынбетов Самат
|Тобол
|Пол
|29
|4
|0
|0
|0
|0
|8
|Тагыберген Асхат
|Астана
|Пол
|32
|3
|0
|2
|0
|1
|23
|Логвиненко Юрий
|Актобе
|Пол
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|Зайнутдинов Бахтиер
|ЦСКА
|Пол
|24
|1
|1
|0
|1
|0
|10
|Байтана Бауыржан
|Тараз
|Пол
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|17
|Аимбетов Абат
|Астана
|Нап
|27
|6
|3
|1
|0
|0
|20
|Астанов Эльхан
|Ордабасы
|Нап
|22
|6
|1
|1
|1
|0
|9
|Шушеначев Артур
|Кайрат
|Нап
|24
|3
|0
|0
|1
|0
|14
|Васильев Владислав
|Рух
|Нап
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|10
|Самородов Максим
|Актобе
|Нап
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|Жумабек Абылайхан
|Тараз
|Нап
|21
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 25, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 6