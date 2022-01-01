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Состав
Состав сборной Казахстана по футболу
Лига наций
Сайт:
http://kff.kz/kk
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
12
Анарбеков Т.
Кайрат
Вра
22
€ 0.4 млн
2
Малый С.
Ордабасы
Защ
36
€ 0.2 млн
3
Алип Н.
Зенит
Защ
26
€ 2 млн
24
Мрынский А.
Кайрат
Защ
22
€ 0.4 млн
5
Куат И.
Женис
Защ
33
€ 0.3 млн
11
Вороговский Я.
Астана
Пол
30
€ 0.5 млн
20
Оразов Р.
Елимай
Пол
28
€ 0.45 млн
7
Кенжебек Г.
Ахмат
Нап
23
€ 0.6 млн
18
Караман Д.
Астана
Нап
26
€ 0.4 млн
19
Сатпаев Д.
Бернли
Нап
18
€ 3 млн
10
Самородов М.
Ахмат
Нап
24
€ 3 млн
16
Заруцкий А.
Актобе
Вра
33
€ 0.35 млн
1
Шайзада Б.
Ордабасы
Вра
28
€ 0.5 млн
25
Совет С.
Кайсар
Защ
26
€ 0.3 млн
8
Амир Ж.
Ордабасы
Защ
19
€ 0.075 млн
6
Касым А.
Астана
Защ
28
€ 0.75 млн
15
Сатанов С.
Атырау
Защ
24
€ 0.175 млн
23
Садыбеков А.
Кайрат
Защ
24
€ 0.5 млн
21
Тапалов Е.
Кайрат
Пол
33
€ 0.3 млн
4
Аширбек А.
Елимай
Пол
22
€ 0.2 млн
14
Муртазаев Р.
Елимай
Нап
33
€ 0.15 млн
13
Нурымбет А.
Ордабасы
Пол
21
-
9
Чесноков И.
Крылья Советов
Нап
26
€ 1.2 млн
22
M.
Астана
Нап
-
17
Токтыбай М.
Ордабасы
Нап
22
€ 0.125 млн
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 5, нападающих: 8
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