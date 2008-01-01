Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Состав сборной Казахстана по футболу

    Сайт http://sbornaya.kz/
    Тренер Магомед Адиев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    12 Шацкий Игорь Шахтер Шахтер Казахстан Вра 33 6 0 0 1 0
    22 Марочкин Александр Окжетпес Окжетпес Казахстан Защ 32 6 0 0 1 0
    3 Алип Нуралы Зенит Зенит Казахстан Защ 23 6 0 0 1 1
    Каиров Багдат Тобол Тобол Казахстан Защ 29 6 0 0 1 0
    2 Малый Сергей Астана Астана Казахстан Защ 32 5 0 0 1 0
    5 Куат Исламбек Астана Астана Казахстан Защ 30 5 0 0 2 0
    19 Досмагамбетов Тимур Астана Астана Казахстан Защ 33 4 0 0 1 0
    Габышев Михаил Астана Астана Казахстан Защ 33 3 1 1 0 0
    6 Ахметов Елдос Астана Астана Казахстан Защ 32 1 0 0 0 0
    16 Суюмбаев Гафуржан Кайрат Кайрат Казахстан Защ 32 1 0 0 0 0
    20 Быстров Марат Ахмат Ахмат Казахстан Россия Защ 30 1 0 0 0 0
    8 Дарабаев Аслан Кайрат Кайрат Казахстан Пол 34 6 1 1 1 0
    11 Вороговский Ян Кайрат Кайрат Казахстан Пол 26 6 1 1 0 0
    16 Оразов Рамазан Аксу Аксу Казахстан Пол 25 6 0 1 2 0
    10 Жарынбетов Самат Тобол Тобол Казахстан Пол 29 4 0 0 0 0
    8 Тагыберген Асхат Астана Астана Казахстан Пол 32 3 0 2 0 1
    23 Логвиненко Юрий Актобе Актобе Казахстан Пол 34 1 0 0 0 0
    19 Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА ЦСКА Казахстан Пол 24 1 1 0 1 0
    10 Байтана Бауыржан Тараз Тараз Казахстан Пол 30 1 0 0 0 0
    17 Аимбетов Абат Астана Астана Казахстан Нап 27 6 3 1 0 0
    20 Астанов Эльхан Ордабасы Ордабасы Казахстан Нап 22 6 1 1 1 0
    9 Шушеначев Артур Кайрат Кайрат Казахстан Нап 24 3 0 0 1 0
    14 Васильев Владислав Рух Рух Казахстан Нап 25 2 0 0 0 0
    10 Самородов Максим Актобе Актобе Казахстан Нап 20 1 0 0 0 0
    Жумабек Абылайхан Тараз Тараз Казахстан Нап 21 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 25, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 6
    • Читайте нас: 
    11