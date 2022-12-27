- 13 февраля
- 21:18 Адиев против приглашения россиян в сборную Казахстана: «Не будем никому раздавать паспорта» 1
- 26 января
- 18:17 Направление из России в Казахстан – в топ-10 по трансферам в 2022 году
- 2 января
- 14:25 «Они не по‑спортивному начали скулить». Адиев назвал главное футбольное разочарование в 2022 году 28
- 11:23 Адиев назвал команду года в России 1
- 27 декабря 2022
- 14:00 Защитник «Урала» Бевеев может выбрать сборную Казахстана вместо России 3
- 21 декабря 2022
- 21:29 «Незаметный герой». Адиев назвал лучшего игрока ЧМ-2022 1
- 15 декабря 2022
- 16:07 Тренер Казахстана: «Многие российские футболисты обращаются, чтобы играть за нашу сборную» 4
- 15:57 В Казахстане отреагировали на новость, что россиянин Зуев будет выступать за местную сборную
- 12:39 Воспитанник «Спартака» Зуев может сменить спортивное гражданство ради сборной Казахстана 2
- 14 декабря 2022
- 23:33 Адиев назвал сборную, которая больше всех его удивила на ЧМ-2022. Это не Марокко 2
- 9 декабря 2022
- 14:40 Тренер сборной Казахстана оценил перспективы Алипа стать основным защитником «Зенита»
- 26 ноября 2022
- 19:51 Адиев: «Если отстранение России затянется, почему бы не перейти в Азию?»
- 16 ноября 2022
- 21:40 Товарищеский матч. Голы Шомуродова и Эркинова принесли Узбекистану победу над Казахстаном Адиева 1
- 15 ноября 2022
- 09:52 Карасев впервые с февраля будет работать на международном матче 2
- 13 ноября 2022
- 13:34 Адиев допустил матч Россия – Казахстан в феврале
- 12 ноября 2022
- 12:12 Фото Сборная Казахстана продлила контракт с Адиевым
- 10 ноября 2022
- 14:59 Россиянин Адиев продлил контракт со сборной Казахстана. Его пытались заполучить два клуба РПЛ 1
- 26 октября 2022
- 22:19 Сборная Казахстана планирует продлить контракт с россиянином Адиевым
- 14 октября 2022
- 14:51 Адиев прокомментировал новость об интересе со стороны «Пари НН»
- 13 октября 2022
- 20:42 Тренер сборной Казахстана Адиев ведет переговоры с клубами РПЛ
- 12 октября 2022
- 14:59 Сборная Казахстана Адиева получила рекордные премиальные
- 29 сентября 2022
- 15:26 Адиев объяснил, почему сорвался матч между сборными России и Казахстана 6
- 11:58 Адиев: «Из России в Казахстан едет много людей. Просят помочь устроиться»
- 11:09 Адиев рассказал об интересе со стороны клубов РПЛ
- 10:25 Адиев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ 5
- 09:26 Адиев: «Скорейшего возвращения российского футбола в Европу не жду. Положение усугубляется»
- 28 сентября 2022
- 23:00 Адиев объяснил, почему отказал «Ахмату»
- 25 сентября 2022
- 21:08 Лига наций. Казахстан крупно уступил в Азербайджане, Алип удалился; Белоруссия сыграла вничью со Словакией 5
- 22 сентября 2022
- 18:58 Сборная Казахстана досрочно вышла в дивизион В Лиги наций 2
- 18:54 Лига наций. Гол Зайнутдинова принес Казахстану победу над Белоруссией 1