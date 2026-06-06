06.06.2026, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Составы команд
Армения
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Aleksandr Mishiev
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Артем Бандикян
ЛЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ОП
6
Тигран Аванесян
ОП
23
N. Hovhannisyan
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
22
Нарек Григорян
ПВ
5
Давид Давидян
ПВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Казахстан
3-2-1-2-2
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
0
Хулио
3
Пилоян
21
Тикнизян
13
Оганесян
8
9
Серобян
10
Сперцян
17
Ранос
18
Миранян
3-2-2-1-2
16
Заруцкий
3
Алип
6
Касым
8
Амир
4
Аширбек
5
Куат
11
Вороговский
20
Оразов
7
Кенжебек
19
Сатпаев
10
Самородов
8
2
Бандикян
2
Бандикян
8
13
Оганесян
6
Аванесян
6
Аванесян
13
Оганесян
17
Ранос
5
Давидян
5
Давидян
17
Ранос
9
Серобян
7
Севикян
7
Севикян
9
Серобян
18
Миранян
14
Манвелян
14
Манвелян
18
Миранян
16
Заруцкий
1
Шайзада
1
Шайзада
16
Заруцкий
6
Касым
2
Малый
2
Малый
6
Касым
5
Куат
21
Тапалов
21
Тапалов
5
Куат
19
Сатпаев
14
Муртазаев
14
Муртазаев
19
Сатпаев
8
Амир
18
Караман
18
Караман
8
Амир
7
Кенжебек
9
Чесноков
9
Чесноков
7
Кенжебек
10
Самородов
22
22
10
Самородов
Остались в запасе
Армения
Казахстан
16
Генри Авагян
ВР
12
Aleksandr Mishiev
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ОП
23
N. Hovhannisyan
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
22
Нарек Григорян
ПВ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
12
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Саги Совет
ЛЗ
15
Санжар Сатанов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
13
Абинур Нурымбет
АП
17
Магжан Токтыбай
ЦФ
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Aleksandr Mishiev
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ОП
23
N. Hovhannisyan
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
22
Нарек Григорян
ПВ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Остались в запасе
12
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Саги Совет
ЛЗ
15
Санжар Сатанов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
13
Абинур Нурымбет
АП
17
Магжан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Армения - Казахстан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию Армения против Казахстана, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Казахстан
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»