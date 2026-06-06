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  • Армения – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Армения – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

6 июня, 15:50
Армения
06.06.2026, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Казахстан
53' Э. Сперцян
50' М. Самородов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
0
Джуниор Хулио
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
8
Karlen Hovhannisyan
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
9
Артур Серобян
ЛВ
18
Артур Миранян
ЦФ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Казахстан
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
8
Жасулан Амир
ЦЗ
4
Арсен Аширбек
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Максим Самородов
ЦФ
19
Дастан Сатпаев
ЦФ
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Aleksandr Mishiev
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Артем Бандикян
ЛЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ОП
6
Тигран Аванесян
ОП
23
N. Hovhannisyan
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
22
Нарек Григорян
ПВ
5
Давид Давидян
ПВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Казахстан
12
Темирлан Анарбеков
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
25
Саги Совет
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Санжар Сатанов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
21
Еркин Тапалов
ОП
14
Роман Муртазаев
ЦП
13
Абинур Нурымбет
АП
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Ислам Чесноков
ПВ
22
Maksat Abraev
ЦФ
17
Магжан Токтыбай
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
0
Хулио
3
Пилоян
21
Тикнизян
13
Оганесян
8
9
Серобян
10
Сперцян
17
Ранос
18
Миранян
3-2-2-1-2
16
Заруцкий
3
Алип
6
Касым
8
Амир
4
Аширбек
5
Куат
11
Вороговский
20
Оразов
7
Кенжебек
19
Сатпаев
10
Самородов
8
2
Бандикян
2
Бандикян
8
13
Оганесян
6
Аванесян
6
Аванесян
13
Оганесян
17
Ранос
5
Давидян
5
Давидян
17
Ранос
9
Серобян
7
Севикян
7
Севикян
9
Серобян
18
Миранян
14
Манвелян
14
Манвелян
18
Миранян
16
Заруцкий
1
Шайзада
1
Шайзада
16
Заруцкий
6
Касым
2
Малый
2
Малый
6
Касым
5
Куат
21
Тапалов
21
Тапалов
5
Куат
19
Сатпаев
14
Муртазаев
14
Муртазаев
19
Сатпаев
8
Амир
18
Караман
18
Караман
8
Амир
7
Кенжебек
9
Чесноков
9
Чесноков
7
Кенжебек
10
Самородов
22
22
10
Самородов
Остались в запасе
Армения
Казахстан
16
Генри Авагян
ВР
12
Aleksandr Mishiev
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ОП
23
N. Hovhannisyan
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
22
Нарек Григорян
ПВ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
12
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Саги Совет
ЛЗ
15
Санжар Сатанов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
13
Абинур Нурымбет
АП
17
Магжан Токтыбай
ЦФ
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Aleksandr Mishiev
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ОП
23
N. Hovhannisyan
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
22
Нарек Григорян
ПВ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Остались в запасе
12
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Саги Совет
ЛЗ
15
Санжар Сатанов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
13
Абинур Нурымбет
АП
17
Магжан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Армения - Казахстан
1
2
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0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию Армения против Казахстана, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Казахстан

Армения – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Казахстан Армения
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