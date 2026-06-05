6 июня 2026 года в 19:00 сборные Армении и Казахстана сыграют в товарищеском матче.
Армения
Армения переживает ужасный кризис: команда проигрывает в 5 последних матчах подряд и пропускает в 29 последних встречах – это катастрофическая серия. Оборона армян дырявая: 3.00 пропущенных в среднем за 5 игр (15 голов в 5 матчах). Атака практически не работает – 0.40 гола за игру. В прошлом матче поражение от Беларуси (1:2). Однако история встреч с Казахстаном вселяет надежду: армяне не проигрывают казахам в 5 последних очных матчах и забивают в каждом из них.
Казахстан
Казахстан подходит к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, забивают в 5 из 7 последних встреч. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Коморскими островами (1:0). Гости явные фавориты.
Факты о командах
Армения
- 5 поражений подряд
- За 5 матчей: 0.40 забито, 3.00 пропущено
- Пропускают в 29 последних матчах
- Не проигрывают Казахстану в 5 последних встречах
- Забивают Казахстану в 5 последних матчах
Казахстан
- Не проигрывают в 5 из 7 матчей
- За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено
- Забивают в 5 из 7 матчей
- Победа над Коморскими островами (1:0)
Прогноз на матч Армения – Казахстан
Несмотря на ужасную форму Армении, история встреч с Казахстаном говорит о том, что армяне традиционно успешно играют против этого соперника. Казахстан в хорошей форме, но в гостях может столкнуться с трудностями. Скорее всего, голы будут с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.92
- Казахстан не проиграет