6 июня 2026 года в 19:00 сборные Армении и Казахстана сыграют в товарищеском матче.

Армения

Армения переживает ужасный кризис: команда проигрывает в 5 последних матчах подряд и пропускает в 29 последних встречах – это катастрофическая серия. Оборона армян дырявая: 3.00 пропущенных в среднем за 5 игр (15 голов в 5 матчах). Атака практически не работает – 0.40 гола за игру. В прошлом матче поражение от Беларуси (1:2). Однако история встреч с Казахстаном вселяет надежду: армяне не проигрывают казахам в 5 последних очных матчах и забивают в каждом из них.

Казахстан

Казахстан подходит к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, забивают в 5 из 7 последних встреч. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Коморскими островами (1:0). Гости явные фавориты.

Факты о командах

Армения

5 поражений подряд

За 5 матчей: 0.40 забито, 3.00 пропущено

Пропускают в 29 последних матчах

Не проигрывают Казахстану в 5 последних встречах

Забивают Казахстану в 5 последних матчах

Казахстан

Не проигрывают в 5 из 7 матчей

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено

Забивают в 5 из 7 матчей

Победа над Коморскими островами (1:0)

Прогноз на матч Армения – Казахстан

Несмотря на ужасную форму Армении, история встреч с Казахстаном говорит о том, что армяне традиционно успешно играют против этого соперника. Казахстан в хорошей форме, но в гостях может столкнуться с трудностями. Скорее всего, голы будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки