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  • Казахстан – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Казахстан – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

15 ноября 2025, 15:50
Казахстан
15.11.2025, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 9 тур
1 : 1
Ответный матч – 0 : 6
Завершен
Бельгия
9' Д. Сатпаев
48' Х. Ванакен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Темирлан Анарбеков
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Нуралы Алип
(К) ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
9
Ислам Чесноков
ПВ
19
Дастан Сатпаев
ЦФ
10
Максим Самородов
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
23
Николас Раскин
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Казахстан
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
15
Дамир Касабулат
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
4
Арсен Аширбек
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
8
Даурен Жумат
ПВ
17
Иван Свиридов
ПВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
Бельгия
1
Сенне Ламменс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
18
Шарль Ванхутте
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
19
Ромео Вермант
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Анарбеков
6
Касым
3
Алип
5
Каиров
22
Тапалов
11
Вороговский
20
Оразов
7
Кенжебек
9
Чесноков
10
Самородов
19
Сатпаев
4-1-2-2-1
13
Селс
21
Кастань
16
Де Винтер
3
Теате
18
Сейс
24
Онана
23
Раскин
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
10
Троссард
11
Доку
20
Оразов
15
Касабулат
15
Касабулат
20
Оразов
7
Кенжебек
4
Аширбек
4
Аширбек
7
Кенжебек
22
Тапалов
7
Жуков
7
Жуков
22
Тапалов
19
Сатпаев
17
Свиридов
17
Свиридов
19
Сатпаев
10
Самородов
18
Караман
18
Караман
10
Самородов
24
Онана
8
Тилеманс
8
Тилеманс
24
Онана
18
Сейс
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
18
Сейс
10
Троссард
22
Салемакерс
22
Салемакерс
10
Троссард
23
Раскин
19
Вермант
19
Вермант
23
Раскин
17
Де Кетеларе
11
Опенда
11
Опенда
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Казахстан
Бельгия
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
8
Даурен Жумат
ПВ
1
Сенне Ламменс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
8
Даурен Жумат
ПВ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Казахстан - Бельгия
4
1
1
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
12
Нарушения
17
5
Количество передач
191
657
Сейвы
8
2
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.15

Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан против Бельгии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Бельгия

Казахстан – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Бельгия Казахстан
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