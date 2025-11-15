15.11.2025, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Казахстан
Казахстан
3-1-2-2-2
12
Анарбеков
6
Касым
3
Алип
5
Каиров
22
Тапалов
11
Вороговский
20
Оразов
7
Кенжебек
9
Чесноков
10
Самородов
19
Сатпаев
4-1-2-2-1
13
Селс
21
Кастань
16
Де Винтер
3
Теате
18
Сейс
24
Онана
23
Раскин
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
10
Троссард
11
Доку
20
Оразов
15
Касабулат
15
Касабулат
20
Оразов
7
Кенжебек
4
Аширбек
4
Аширбек
7
Кенжебек
22
Тапалов
7
Жуков
7
Жуков
22
Тапалов
19
Сатпаев
17
Свиридов
17
Свиридов
19
Сатпаев
10
Самородов
18
Караман
18
Караман
10
Самородов
24
Онана
8
Тилеманс
8
Тилеманс
24
Онана
18
Сейс
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
18
Сейс
10
Троссард
22
Салемакерс
22
Салемакерс
10
Троссард
23
Раскин
19
Вермант
19
Вермант
23
Раскин
17
Де Кетеларе
11
Опенда
11
Опенда
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Казахстан
Бельгия
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
8
Даурен Жумат
ПВ
1
Сенне Ламменс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
8
Даурен Жумат
ПВ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Казахстан - Бельгия
4
1
1
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
12
Нарушения
17
5
Количество передач
191
657
Сейвы
8
2
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.15
Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан против Бельгии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Бельгия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»