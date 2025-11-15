Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1)

Сборные Казахстана и Бельгии обменялись голами в 7-м туре европейского отбора ЧМ-2026. У хозяев отличился будущий футболист «Челси» Дастан Сатпаев.
С 79-й минуты казахстанцы были в меньшинстве после удаления Ислама Чеснокова.
Бельгийцы лидируют в группе, но еще не получили путевку на ЧМ. Казахстан досрочно лишился шансов на путевку.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа J. 9 тур
Казахстан - Бельгия - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Сатпаев, 9; 1:1 - Х. Ванакен, 48.
Удаления: И. Чесноков, 79 - нет.
Источник: «Бомбардир»