Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1)

Сборные Казахстана и Бельгии обменялись голами в 7-м туре европейского отбора ЧМ-2026. У хозяев отличился будущий футболист «Челси» Дастан Сатпаев.

С 79-й минуты казахстанцы были в меньшинстве после удаления Ислама Чеснокова.

Бельгийцы лидируют в группе, но еще не получили путевку на ЧМ. Казахстан досрочно лишился шансов на путевку.