  • Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1)

Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1)

Сегодня, 18:57
6

Сборные Казахстана и Бельгии обменялись голами в 7-м туре европейского отбора ЧМ-2026. У хозяев отличился будущий футболист «Челси» Дастан Сатпаев.

С 79-й минуты казахстанцы были в меньшинстве после удаления Ислама Чеснокова.

Бельгийцы лидируют в группе, но еще не получили путевку на ЧМ. Казахстан досрочно лишился шансов на путевку.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа J. 9 тур
Казахстан - Бельгия - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Сатпаев, 9; 1:1 - Х. Ванакен, 48.
Удаления: И. Чесноков, 79 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще одна европейская сборная вышла на ЧМ-2026 2
Отбор ЧМ-2026. Германия победила на выезде Люксембург (2:0), Польша и Нидерланды сыграли вничью (1:1)
Известна 1 сборная, которая сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026 в Европе
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан. Премьер-лига Бельгия Казахстан
bes 2
1763224558
Нежданчик для тех кто на победу Бельгии ставил.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой ? Отвечайте и выигрывайте призы
7
Головин объяснил, почему сборная России проиграла Чили
23:35
Мостовой отреагировал на первое за четыре года поражение сборной России
23:11
Состав временного тренерского штаба «Спартака»
22:41
2
Рабинер прокомментировал 0:2 России от Чили
22:25
Реакция Карпина на поражение России от Чили
22:09
3
В «Спартаке» ответили на вопрос о поиске тренера
21:38
6
Глушенков одним словом назвал причину поражения от Чили
21:27
Тренер Чили оценил победу над Россией
20:56
1
Карпин прокомментировал поражение России от Чили
20:43
11
Все новости
Все новости
Сборная Испании побила рекорд, установленный при Дель Боске
23:47
Отбор ЧМ-2026. Испания на выезде разгромила Грузию (4:0), у Оярсабаля дубль
21:56
Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1)
18:57
6
Еще одна европейская сборная вышла на ЧМ-2026
00:52
2
Отбор ЧМ-2026. Германия победила на выезде Люксембург (2:0), Польша и Нидерланды сыграли вничью (1:1)
00:44
Известна 1 сборная, которая сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026 в Европе
Вчера, 16:38
ВидеоХоланд устроил сюрприз сборной Норвегии после разгрома Эстонии
Вчера, 16:34
2
Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон»
Вчера, 14:55
2
Гаттузо разозлился на болельщиков сборной Италии после матча с Молдовой
Вчера, 14:12
Тренер сборной Португалии отреагировал на скандальное удаление Роналду
Вчера, 09:04
9
Мбаппе стал вторым самым молодым игроком после Пеле с 400 голами в карьере
Вчера, 08:35
1
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
Вчера, 01:00
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
Вчера, 00:43
1
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
Вчера, 00:17
11
Армения и Азербайджан не сыграют на ЧМ-2026
13 ноября
Отбор ЧМ-2026. Дубль Холанда, домашние поражения Армении и Азербайджана
13 ноября
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
13 ноября
2
Тренер сборной Испании – о ситуации с Ямалем: «Я в шоке»
11 ноября
Ямаль пропустит матчи сборной Испании в ноябре – его исключили из состава по решению федерации
11 ноября
1
Сперцян рассказал, как относится к выступлениям за Армению
11 ноября
1
ФотоСербия объявила о назначении нового главного тренера
30 октября
5
Экс-главный тренер «Челси» возглавил сборную Швеции
20 октября
Роналду прокомментировал бомбардирский рекорд в отборах ЧМ
16 октября
Сборная Чехии уволила главного тренера
15 октября
Кейн установил два рекорда сборной Англии
15 октября
Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере
15 октября
Первая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
14 октября
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
14 октября
Все новости
