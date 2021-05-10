Кимпембе могут дисквалифицировать на десять матчей. Он назвал игроков «Ренна» «кучкой педиков»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может пропустить остаток сезона по итогам матча 36-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:1).

25-летний француз был удален на 87-й минуте матча после жесткого подката против нападающего хозяев Жереми Доку. Покидая поле, Кимпембе назвал футболистов «Ренна» «кучкой педиков».

По информации Foot Mercato, Кимпембе уже получил три матча дисквалификации, однако наказание может быть более серьезным. Его могут отстранить на срок до 10 матчей за гомофобные высказывания.