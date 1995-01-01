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    Кимпембе могут дисквалифицировать на десять матчей. Он назвал игроков «Ренна» «кучкой педиков»

    Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может пропустить остаток сезона по итогам матча 36-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:1).

    25-летний француз был удален на 87-й минуте матча после жесткого подката против нападающего хозяев Жереми Доку. Покидая поле, Кимпембе назвал футболистов «Ренна» «кучкой педиков».

    По информации Foot Mercato, Кимпембе уже получил три матча дисквалификации, однако наказание может быть более серьезным. Его могут отстранить на срок до 10 матчей за гомофобные высказывания.

    • «ПСЖ» после ничьей с «Ренном» отстал от лидирующего «Лилля» на три очка.
    • До конца сезона осталось два тура.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Foot Mercato

    Cайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2985

      _Marqella_ 23 минуты назад

      смешно...)))

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      Рейтинг: +12629

      KLIM777 49 минут назад

      Разве в Европе это является оскорблением?)))

      2
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